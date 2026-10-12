Una mujer fue detenida el domingo por la mañana en Plottier, luego de poner en riesgo la vida de civiles y darse a la fuga a bordo de una camioneta de alta gama robada.

El episodio se registró alrededor de las 7:00 de la mañana, cuando las cámaras de monitoreo de la localidad divisaron el vehículo circulando por la Ruta 22 y Avenida Constituyentes.

Al recibir la alerta, personal policial de la comisaría Séptima, rápidamente interceptó el rodado en la calle Olascoaga. Sin embargo, la conductora de apellido, Armendano, ignoró las indicaciones policiales y escapó a alta velocidad por Buenos Aires Norte hacia la Ruta 22.

Tras un seguimiento con sirenas y balizas para alertar y prevenir a otros automovilistas, la policía logró detenerla en el kilómetro 1239 aproximadamente.

Destacaron que además la conductora habría dado positivo en alcoholemia con un avanzado estado de alcohol en sangre, por lo cual debió ser trasladada en ambulancia al hospital de Plottier.

Posteriormente, los efectivos dieron cuenta que la Toyota SW4 utilizada, tenía un dominio distinto y que no coincidía con la numeración de los cristales, por lo que al solicitar los datos correspondientes.

Así se confirmó que la misma registraba un pedido de secuestro vigente, por una denuncia de robo en un barrio de Neuquén.