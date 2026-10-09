Un importante siniestro vial se registró este viernes 9 de octubre, en el kilómetro 1440 de la Ruta Nacional 237, donde un camión de paquetería, marca Dongfeng Captain V, impactó violentamente contra el guardarraíl. Pese a la magnitud del choque, el conductor no sufrió lesiones de gravedad.

El hecho fue reportado a las 10:27, cuando la División Tránsito alertó a los Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila, que desplazaron hasta el lugar para intervenir en el operativo.

Al arribar, los equipos de emergencia constataron que la camioneta había quedado prácticamente destruida en su parte frontal, incrustada contra el guardarraíl. Los daños materiales fueron de gran magnitud, por lo que resultó sorprendente que el conductor no sufriera heridas de consideración.

El hombre recibió asistencia en el lugar por parte del personal de Salud del Hospital de Piedra del Águila y, según informaron los bomberos, se encontraba fuera de peligro. En el operativo también trabajaron efectivos de Tránsito Policial y personal sanitario.

El siniestro ocurrió en una jornada marcada por las lluvias en distintos puntos de la provincia, un factor que obliga a extremar las precauciones al circular por las rutas debido a la calzada mojada y la posible pérdida de adherencia de los neumáticos. Si bien no se informó oficialmente la causa del choque, las condiciones de la ruta requieren reducir la velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos.