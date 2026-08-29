La banda del Clio azul volvió al lugar donde meses atrás había conseguido una llave de auto durante un robo. Esta vez regresaron con ese duplicado para llevarse el vehículo, pero el plan duró apenas un minuto.

El jueves, alrededor de las 20:43, los delincuentes llegaron hasta un complejo de departamentos del sector Mercer, en Centenario. Uno de ellos descendió del Renault Clio, caminó directamente hacia un Volkswagen Polo estacionado, utilizó la llave y consiguió abrirlo.

También logró ponerlo en marcha.

Pero el auto tenía preparada una sorpresa que los delincuentes no esperaban.

Los delincuentes tenían el duplicado robado meses atrás. Foto: Archivo

Una llave robada meses atrás

La presencia de una llave en manos de los delincuentes tiene un antecedente concreto. Meses atrás, en ese mismo sector, habían robado una Toyota Hilux y la utilizaron para llevarse electrodomésticos de distintos domicilios.

Durante aquel robo también sustrajeron el duplicado de la llave del Polo. La sospecha es que los delincuentes se la llevaron con la intención de regresar en otro momento para buscar el vehículo.

Y regresaron.

La Hilux, posteriormente, habría sido encontrada abandonada en Neuquén capital. Sobre los autores de aquel robo, en cambio, no se había vuelto a tener información hasta estos últimos episodios.

El auto arrancó, pero la alarma también

Esta vez, los delincuentes tenían todo lo necesario para llevarse el Polo. La llave funcionó, la puerta se abrió y el vehículo arrancó.

Lo que no estaba contemplado en el plan era el sistema de alarma que los propietarios habían instalado después del robo de la llave.

Cuando el ladrón puso el auto en marcha, la alarma comenzó a sonar. Después de aproximadamente un minuto, el delincuente abandonó el vehículo, salió corriendo y regresó al Clio azul.

La alarma del Polo frustró el robo cuando el vehículo fue puesto en marcha. Foto: Gentileza Centenario Digital

La banda escapó sin poder llevarse el Polo.

El mismo Clio sigue circulando

El episodio se suma a otros hechos en los que aparece involucrado el Renault Clio azul. Entre ellos se encuentra el robo de las patentes de un vehículo en el barrio La Ruca.

Ahora, el mismo automóvil continúa siendo visto en distintos puntos de Centenario desde hace más de dos días.

El dato genera preocupación por otro motivo: en la ciudad existen cámaras de viviendas particulares y también del Centro de Monitoreo, mientras el vehículo señalado en los distintos hechos continúa circulando.

Por ahora, los ocupantes del Clio siguen sin ser identificados y se investiga su posible participación en los robos ocurridos en los últimos meses.