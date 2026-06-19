Vecinos del sector Centro Oeste de la ciudad volvieron a manifestar su preocupación por la reiteración de incidentes en un edificio abandonado, donde este viernes por la mañana se registró una nueva situación de violencia entre personas que se encuentran en el lugar.

El episodio comenzó cerca de las 7 en el inmueble ubicado sobre calle Sargento Cabral, entre Jujuy y Fotheringham, cuando residentes de la zona comenzaron a escuchar gritos y ruidos de objetos estrellándose, entre ellos botellas. Según relataron, en el interior del edificio se habría producido una pelea entre personas en situación de calle que utilizan el lugar como refugio, especialmente en jornadas de bajas temperaturas.

Reclaman intervención urgente de autoridades ante reiterados incidentes en inmueble sin control ni medidas de seguridad.

En diálogo con Pancho Casado en La Primera Mañana de AM550, el presidente de la Vecinal Centro Oeste, Luis Fabián Arrieta, describió la preocupación de los frentistas por una problemática que se repite desde hace tiempo. “Es un tema de nunca terminar y la gente está harta de esta situación. Lo mejor sería tapiar el frente para que nadie ingrese, pero nadie se hace cargo de nada”, expresó.

Arrieta también señaló la preocupación por la dinámica de los incidentes dentro del inmueble. “Se juntan, se ponen a tomar y se pelean, se desconocen. Están todos cansados los vecinos, a la noche no pueden dormir”, afirmó.

Asimismo, advirtió sobre la presencia de personas mayores y también de menores de edad en el lugar: “Se ven gente mayor, pero también personas que ingresan con niños”, lamentó, en referencia a la situación de vulnerabilidad que atraviesan.

Tras el episodio, efectivos policiales acudieron al lugar e intervinieron en la situación, logrando que dos personas se retiraran del edificio y que la situación se calmara momentáneamente. Sin embargo, los vecinos sostienen que el problema persiste y reclaman una solución definitiva ante la falta de control en el inmueble abandonado.