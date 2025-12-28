Durante esta mañana de domingo se desató un gran incendio en un edificio abandonado ubicado en cercanías de Leloir, en la ciudad de Neuquén. En el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos hasta las 11.20, cuando el fuego fue extinguido.

Se trabajó alrededor de una hora en el lugar y por el momento se desconoce cómo comenzó el fuego. Hubo solamente daños materiales y según indicaron el lugar es utilizado por personas en situación de calle, pero al momento del hecho no había nadie dentro.

Hasta el momento no se registraron personas heridas y el tránsito ya fue liberado para la circulación.

Noticia en desarrollo