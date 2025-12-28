¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 28 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Amplio despliegue en la zona

Varias dotaciones de bomberos trabajaron en un incendio en un edificio abandonado del centro neuquinouquino

El mismo está ubicado sobre calle Leloir y por el momento se desconoce qué fue lo que provocó el incendio.

Por Redacción

Domingo, 28 de diciembre de 2025 a las 13:11
Durante esta mañana de domingo se desató un gran incendio en un edificio abandonado ubicado en cercanías de Leloir, en la ciudad de Neuquén. En el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos hasta las 11.20, cuando el fuego fue extinguido.

Se trabajó alrededor de una hora en el lugar y por el momento se desconoce cómo comenzó el fuego. Hubo solamente daños materiales y según indicaron el lugar es utilizado por personas en situación de calle, pero al momento del hecho no había nadie dentro.

Hasta el momento no se registraron personas heridas y el tránsito ya fue liberado para la circulación.

Noticia en desarrollo

