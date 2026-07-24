Picún Leufú ya tiene una nueva Brigada Rural para combatir el delito en las zonas productivas

El Gobierno provincial inauguró la división Brigada Rural y Montada-dirección Seguridad del Limay, con asiento en Picún Leufú. Se trata de una nueva dependencia destinada a fortalecer la prevención y persecución de los delitos rurales en los departamentos Picún Leufú y Collón Curá.

El acto se realizó este miércoles y fue encabezado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; acompañado por el subsecretario de Prevención y Organización Ciudadana, Luis Sánchez; el delegado de la Región del Limay, Sergio Epullan; el jefe de la Policía del Neuquén, Tomás Díaz Pérez; el subjefe de Policía, Walter San Martín; la intendenta de Picún Leufú, Perla Díaz; además de autoridades provinciales, municipales, integrantes de la fuerza policial, productores y vecinos de la región.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, aseguró que la nueva Brigada Rural acercará el Estado a productores rurales.

La nueva Brigada se ubica en un edificio recuperado y reacondicionado sobre la ruta provincial N°17, donde anteriormente funcionaba un centro de salud.

En qué beneficiará a los vecinos

La dependencia permitirá incrementar la presencia policial en una amplia zona rural caracterizada por la actividad ganadera y agrícola, mediante patrullajes preventivos, controles y tareas específicas para combatir el abigeato, el cuatrerismo, la caza furtiva y otros delitos vinculados al ámbito rural.

Durante la inauguración, Nicolini destacó que esta incorporación responde a la política de regionalización impulsada por el Gobierno provincial y manifestó que “regionalizar es justamente eso: balancear, ordenar y ser justos con cada rincón de la provincia”.

“Esta brigada acerca el Estado a quienes viven y producen en el interior, fortaleciendo la prevención y garantizando una respuesta más rápida y eficiente para nuestros productores y pobladores rurales”, aseguró el ministro.

Asimismo, Nicolini remarcó que el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad es una de las prioridades de la gestión. “Cada nueva dependencia que inauguramos representa más presencia territorial, más prevención y mejores herramientas para la Policía. Estamos construyendo un sistema de seguridad que llegue con la misma calidad a cada región de Neuquén”, sostuvo.

La División Brigada Rural y Montada-dirección Seguridad del Limay cuenta con personal especializado, móviles y recursos operativos destinados a brindar una respuesta permanente en los departamentos Picún Leufú y Collón Curá, reforzando la protección de la producción rural y consolidando una presencia policial cercana a las comunidades del interior.