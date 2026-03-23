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Ruta 237

Picún Leufú: vuelco en Ruta 237 dejó dos hospitalizados

El siniestro ocurrió este lunes a la madrugada, a la altura del kilómetro 1357. Dos jóvenes fueron trasladados al hospital y aún no hay precisiones sobre su estado de salud.

Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Lunes, 23 de marzo de 2026 a las 18:46
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Vuelco: dos jóvenes hospitalizados.

Un impactante siniestro vial ocurrió durante la madrugada de este lunes sobre la Ruta Nacional 237, en el kilómetro 1357, en cercanías de Picún Leufú.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.30, cuando un Renault Logan protagonizó un vuelco por causas que aún se investigan.

Cómo fue el siniestro

De acuerdo a fuentes de los Bomberos Voluntarios de Picún Leufú, el conductor perdió el control del vehículo y, tras el impacto, el auto terminó su recorrido más allá del cerco perimetral que delimita la banquina.

Asistencia en el lugar

En el operativo trabajaron de manera conjunta:

  • Bomberos Voluntarios
  • Personal de Salud
  • Policía de Neuquén

Traslado de los heridos

Los dos ocupantes del vehículo, ambos jóvenes, recibieron las primeras atenciones en el lugar y luego fueron trasladados al hospital local para una evaluación médica más completa.

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