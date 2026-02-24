Un hombre fue excluido de la provincia de Neuquén, después de agredir y abusar de una mujer en el camping municipal de Picún Leufú. La jueza de garantías Vanessa Macedo Font ordenó que el agresor regrese a Salta, inmediatamente.

El hombre (L.A.S.) fue imputado este lunes por el delito de lesiones leves y abuso sexual, tras haber atacado a una mujer mientras ambos se encontraban acampando. La magistrada dispuso que sea trasladado por personal policial hasta la terminal de ómnibus de la capital neuquina para que regrese a su lugar de origen.

Jueza de garantías Vanessa Macedo Font.

La jueza argumentó que “se encuentran acreditados los riesgos procesales” y explicó que la víctima permanece actualmente en el camping municipal, ya que no cuenta con los medios económicos para regresar a Chubut, lugar en el que vive.

“Si usted se quedara allí, incrementaría los peligros para la investigación que está llevando adelante la fiscalía”, señaló la jueza en la audiencia.

Según el asistente letrado Federico Cúneo, el acusado había invitado a la mujer, a quien había conocido días antes en la localidad de Piedra del Águila, a pernoctar en el camping municipal de Picún Leufú. Una vez en el lugar, aproximadamente a las 5 de la madrugada del domingo, ingresó en la carpa de la víctima, donde comenzó a discutir con ella, la golpeó, la tomó del cuello y le realizó tocamientos.

Además, agredió con un elemento punzocortante a un hombre que intercedió cuando escuchó gritos. Gracias a la intervención, la mujer logró escapar del agresor. El episodio de violencia no quedó allí, ya que el sujeto quemó la carpa y los elementos personales de la víctima.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que, por ese hecho, podría formularse una nueva imputación contra el acusado. Macedo Font estableció dos meses como plazo de investigación.

