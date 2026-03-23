La bella e inconclusa Ruta Nacional 23 fue escenario de un vuelco en la conocida curva de la CNEA, en inmediaciones de Pilcaniyeu. Por causas que aún no fueron determinadas, un Renault Sandero perdió el control, se salió de la calzada y dió varias vueltas. Los dos ocupantes resultaron heridos.

Según se informó, el alerta movilizó de inmediato a una unidad de rescate vehicular del cuartel de bomberos de Pilcaniyeu llegó rápidamente al lugar. Al encontrarse con la escena, el panorama era claro: el vehículo fuera de la ruta y dos ocupantes que necesitaban asistencia urgente.

En ese contexto, los rescatistas actuaron con rapidez y precisión. Tanto el hombre como la mujer recibieron atención en el lugar, en medio de un operativo que buscó estabilizarlos mientras se aguardaba la llegada de una ambulancia.

Por su parte, efectivos policiales de la localidad montaron un operativo de seguridad para resguardar la zona. Esto permitió trabajar con mayor tranquilidad en una curva que, por su trazado, suele representar un riesgo para quienes transitan por la Ruta 23.

Finalmente, personal de salud arribó al lugar y continuó con la evaluación de los heridos, aunque no trascendió oficialmente la gravedad de las lesiones.

Sin embargo, el episodio vuelve a poner el foco sobre un punto crítico del camino. La Ruta Nacional 23, que atraviesa Río Negro por la Línea Sur, está pavimentada casi en su totalidad, solo quedan de ripio dos tramos de poco más de 20 kilómetros cada uno. Precisamente en uno de ellos, entre Pilcaniyeu y Dina Huapi, ocurrió el vuelco.