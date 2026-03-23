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RUTAS PELIGROSAS

Vuelco en la Ruta 23: dos heridos en una curva peligrosa cerca de Pilcaniyeu

Ocurrió en la conocida curva de la CNEA, uno de los dos tramos de tierra que aún quedan en la Ruta Nacional al 23, donde un Renault Sandero despistó y terminó volcado; un hombre y una mujer fueron asistidos por traumatismos.

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Lunes, 23 de marzo de 2026 a las 10:15
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La bella e inconclusa Ruta Nacional 23 fue escenario de un vuelco en la conocida curva de la CNEA, en inmediaciones de Pilcaniyeu. Por causas que aún no fueron determinadas, un Renault Sandero perdió el control, se salió de la calzada y dió varias vueltas. Los dos ocupantes  resultaron  heridos.

Según se informó, el alerta movilizó de inmediato a una unidad de rescate vehicular del cuartel de bomberos de Pilcaniyeu llegó rápidamente al lugar. Al encontrarse con la escena, el panorama era claro: el vehículo fuera de la ruta y dos ocupantes que necesitaban asistencia urgente.

En ese contexto, los rescatistas actuaron con rapidez y precisión. Tanto el hombre como la mujer recibieron atención en el lugar, en medio de un operativo que buscó estabilizarlos mientras se aguardaba la llegada de una ambulancia.

Por su parte, efectivos policiales de la localidad montaron un operativo de seguridad para resguardar la zona. Esto permitió trabajar con mayor tranquilidad en una curva que, por su trazado, suele representar un riesgo para quienes transitan por la Ruta 23.

Finalmente, personal de salud arribó al lugar y continuó con la evaluación de los heridos, aunque no trascendió oficialmente la gravedad de las lesiones.

Sin embargo, el episodio vuelve a poner el foco sobre un punto crítico del camino. La Ruta Nacional 23, que atraviesa Río Negro por la Línea Sur, está pavimentada casi en su totalidad, solo quedan de ripio dos tramos de poco más de 20 kilómetros cada uno. Precisamente en uno de ellos, entre Pilcaniyeu y Dina Huapi, ocurrió el vuelco. 

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