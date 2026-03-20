Un hombre de 41 años será expuesto a juicio por haber abusado de la sobrina de su novia, de 12 años. La menor confesó el hecho a la directora de la escuela donde es alumna regular; tiempo después, y a pesar de una restricción perimetral, el hombre volvió a acercarse a la niña en una celebración, en Salta.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y, tal como indicó el Ministerio Público Fiscal salteño, la denuncia fue impulsada por el fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Federico Obeid, que solicitó el juicio al Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro, por el delito de abuso sexual simple continuado en concurso real con desobediencia judicial.

La acusación fue radicada por la responsable a cargo del establecimiento educativo, ya que la adolescente le había comentado a su maestra que su tío abusaba sexualmente de ella, por lo que la madre de la menor también presentó una denuncia al tomar conocimiento del hecho.

En Circuito Cerrado de Televisión, la víctima indicó que el novio de su tía la había sometido a tocamientos y que los hechos se repitieron a lo largo de un mes. Por tanto, el señalado se debe atener a medidas cautelares de restricción de acercamiento, lo que fue incumplido cuando se presentó a una celebración en la casa de la niña.