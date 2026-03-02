Detuvieron a un hombre acusado de contactar a una menor por redes

Un hombre de 41 años fue imputado por el delito de grooming tras ser acusado de contactar a una adolescente a través de redes sociales en la provincia de Salta. El sospechoso permanece detenido luego de negarse a declarar en la audiencia correspondiente.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, el imputado habría mantenido contacto con la menor mediante la plataforma Messenger, donde utilizaba un lenguaje inapropiado con el objetivo de intimidarla.

La situación salió a la luz cuando la madre de la adolescente tomó conocimiento de los mensajes y decidió radicar la denuncia ante las autoridades. A partir de esa presentación, intervino la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, quien solicitó al Juzgado de Garantías una orden de allanamiento en el domicilio del acusado.

Durante el procedimiento se incautó material que podría resultar relevante para la investigación. Posteriormente, el hombre fue detenido y en la audiencia de imputación se le atribuyó el delito previsto en el artículo 131 del Código Penal, que sanciona el grooming.

El acusado optó por no declarar y continuará privado de su libertad mientras avanza la causa.