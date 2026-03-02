¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 02 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Se negó a declarar

Detuvieron a un hombre acusado de contactar a una menor por redes

La denuncia fue realizada por la madre de la menor. El acusado utilizaba Messenger para comunicarse con la víctima y se negó a declarar ante la Justicia.

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 02 de marzo de 2026 a las 18:12
PUBLICIDAD

Un hombre de 41 años fue imputado por el delito de grooming tras ser acusado de contactar a una adolescente a través de redes sociales en la provincia de Salta. El sospechoso permanece detenido luego de negarse a declarar en la audiencia correspondiente.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, el imputado habría mantenido contacto con la menor mediante la plataforma Messenger, donde utilizaba un lenguaje inapropiado con el objetivo de intimidarla.

La situación salió a la luz cuando la madre de la adolescente tomó conocimiento de los mensajes y decidió radicar la denuncia ante las autoridades. A partir de esa presentación, intervino la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, quien solicitó al Juzgado de Garantías una orden de allanamiento en el domicilio del acusado.

Durante el procedimiento se incautó material que podría resultar relevante para la investigación. Posteriormente, el hombre fue detenido y en la audiencia de imputación se le atribuyó el delito previsto en el artículo 131 del Código Penal, que sanciona el grooming.

El acusado optó por no declarar y continuará privado de su libertad mientras avanza la causa.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD