“Era lo que estábamos esperando”: la querella valoró la condena a prisión perpetua del asesino de Mena

El jurado popular declaró culpable a Jorge Octavio Linco por el femicidio de Corina Mabel Mena, ocurrido en Junín de los Andes, y este martes fue condenado a prisión perpetua. La sentencia también lo responsabiliza por las lesiones provocadas a M.D.G.T., un hombre que se encontraba en la misma vivienda al momento del ataque.

El hecho ocurrió el 7 de junio de 2025, cerca de las 6:40, en una casa del barrio Los Pobladores. Según la acusación, Linco hirió primero a M.D.G.T. con un arma blanca, provocándole una lesión abdominal, y luego atacó a Mena con una puñalada en el tórax que perforó su corazón y le causó la muerte.

Corina Mena fue asesinada por Linco el 7 de junio de 2025 en Junín de los Andes.

Tras conocerse la condena, la abogada querellante de la familia de la víctima, Lorena Miani, destacó el fallo judicial y el trabajo realizado durante el proceso. “En el día de ayer tuvimos la pena de perpetua, que era lo que estábamos esperando y por lo cual trabajamos todo este año. Así que con una sensación de satisfacción muy grande, tanto yo como representante de la familia, pero también toda la familia está muy contenta”, expresó en diálogo con La Primera Mañana por AM550.

La letrada remarcó el impacto emocional del proceso judicial para los familiares de la víctima. “El acceso a la justicia no es un camino lineal. El costo usualmente lo pagan las personas. Hoy estamos más enfocados en mirar el vaso un poco lleno. Esa gran decepción y angustia que vivieron cuando fue el tema de la domiciliaria no se borra, pero la familia hoy está un poco más tranquila”, señaló.

“La víctima no está más. Los femicidios son daños irreparables. Dentro de las herramientas que tenemos para devolverle un poco de paz a estas familias, la justicia hoy actuó bien. No puedo decir otra cosa”, afirmó.

Por otro lado, cuestionó la prisión domiciliaria que había sido otorgada previamente al condenado. “Nunca entendí cómo pudieron darle prisión domiciliaria. El peligro de fuga era latente y por eso el Tribunal de Impugnación revocó esta medida porque era descabellada por donde se la mire, no tenía pies ni cabeza”, sostuvo.

Continúa detenido en una comisaria

Actualmente, Linco permanece detenido con prisión preventiva mientras se tramitan las instancias de revisión. “La resolución todavía no está firme porque la defensa puede impugnarla dentro de los 10 días de la sentencia escrita. Hasta el 7 de septiembre Linco va a estar en la comisaría”, explicó la querellante.

Finalmente, Miani explicó que el proceso judicial aún no concluye. “Es una posibilidad de revisión, un derecho constitucional de todas las personas. La defensa seguramente solicitará la revisión ante el Tribunal de Impugnación, y luego incluso queda la instancia del Tribunal Superior de Justicia para que la condena quede firme en la provincia”, concluyó.

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