Hasta cuándo seguirá preso el presunto femicida de Jessica Scarione y qué cargos enfrenta

La fiscal del caso, Lucrecia Sola, junto con la asistente letrada Agustina Bouyer, formuló cargos esta mañana contra L.A.E. por el femicidio de Jessica Scarione y solicitó que quede en prisión preventiva ante el riesgo de fuga que representa.

Según la investigación, el crimen ocurrió el 12 de septiembre en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza de Neuquén, aunque el hallazgo del cuerpo se conoció días más tarde. Tras dos días de búsqueda, el acusado fue detenido el 17 de septiembre en la localidad de Senillosa.

De acuerdo con la fiscalía, L.A.E. asesinó a Scarione, su pareja, mediante múltiples disparos de arma de fuego, en el marco de una relación marcada por violencia de género sostenida desde 2021. La autopsia reveló que la víctima murió por hemorragia masiva causada por un disparo en el abdomen.

El Ministerio Público Fiscal encuadró el hecho en homicidio triplemente agravado, considerando: el vínculo de pareja entre la víctima y el acusado, la violencia de género mediando en el crimen y el uso de arma de fuego en calidad de autor.

La fiscal Sola explicó que la conducta del imputado después del femicidio demuestra que no se someterá al proceso judicial. L.A.E. se mantuvo oculto en un basural de Senillosa, entorpeció la investigación ocultando el arma y cuenta con antecedentes condenatorios, incluyendo una reincidencia por robo en 2017 y una declaración de rebeldía.

Por estos motivos, la fiscalía solicitó al juez de garantías Raúl Aufranc que imponga seis meses de prisión preventiva, petición con la que el magistrado coincidió. De esta manera, el acusado permanecerá detenido mientras continúa el proceso judicial.

El caso ha generado conmoción en la comunidad, dado que se trata de un femicidio en contexto de violencia sostenida y con riesgo de fuga del imputado, reforzando la necesidad de medidas estrictas para proteger la investigación y garantizar la justicia para la víctima.