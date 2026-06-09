Un nuevo hecho de vandalismo indignó a la comunidad de Viedma cuando desconocidos prendieron fuego un módulo de reciclaje ubicado en el parque Ferreira, en la zona de la Costanera. El ataque se produjo apenas una hora después de que un artista urbano concluyera una intervención estética sobre la estructura, recientemente recuperada por el municipio.

El secretario de Servicios, Espacios Públicos y Ambiente, Juan Ignacio Casadei, relató que tanto él como el artista sintieron una mezcla de “odio, resignación y pena” al enterarse de la noticia. “Lo que más resalta de este repudiable episodio es la celeridad con la que actuaron los vándalos. Parece a propósito… como si estuviesen esperando que terminaran de pintar para quemarlo”, expresó.

El impacto del ataque no es solo simbólico, sino también financiero para la comunidad. Según detalló Casadei en FM De La Costa cada uno de estos módulos grandes tiene un valor de mercado de aproximadamente 15 millones de pesos. “Es plata que se transforma en tasa que ponemos todos los contribuyentes, así que es de todos”, enfatizó, lamentando que el esfuerzo de los vecinos termine reducido a cenizas por el accionar de unos pocos.

Desde el municipio se radicó la denuncia correspondiente y se dio intervención al 911. Actualmente, se analizan las grabaciones de dos cámaras de seguridad ubicadas en las cercanías para intentar identificar a los responsables. El Comité de Guardia integrado por Bomberos Voluntarios, Protección Civil y autoridades municipales continúa trabajando en el lugar, mientras se refuerza la vigilancia en otros puntos de la ciudad para prevenir nuevos ataques.