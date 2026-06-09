Río Negro inició este martes el monitoreo del Plan Calor Leña en la Región Sur, con el objetivo de garantizar la provisión de calefacción a las familias que enfrentan las bajas temperaturas del invierno.

La primera etapa del operativo se desplegó en las localidades de Aguada Cecilio, Arroyo Los Berros, Arroyo Ventana, Cona Niyeu, Chipauquil y Sierra Pailemán, donde se supervisó la entrega de la leña y el cumplimiento de los protocolos de distribución.

Según los datos, el programa prevé la entrega de 1.456.650 kilos de leña a 2.241 familias, con una asignación de 650 kilos por hogar. La medida busca garantizar condiciones de vida dignas en comunidades rurales que carecen de acceso a servicios básicos de calefacción.

El operativo es coordinado por Desarrollo Humano, Gobierno y Trabajo, Seguridad, junto a las Comisiones de Fomento y Municipios. Las tareas incluyen control de stock, rendición administrativa de fondos y acompañamiento a las familias beneficiarias.

El recorrido continuará en las próximas semanas hacia localidades como Aguada de Guerra, Comicó, El Caín, Nahuel Niyeu, Pilquiniyeu, Prahuaniyeu, Rincón Treneta, Yaminué, Clemente Onelli, Colan Conhue, Mamuel Choique, Ojos de Agua, Río Chico, El Manso, Laguna Blanca, Mencue, Naupa Huen, Pilquiniyeu del Limay, Villa Llanquín y Villa Mascardi, finalizando en agosto en Aguada Guzmán, Cerro Policía, Chelforó, El Cuy, Peñas Blancas y Valle Azul.

Las autoridades destacaron que el Plan Calor Leña es una política pública que refuerza la presencia activa del Estado en las zonas más alejadas de la provincia, asegurando que las familias puedan enfrentar el invierno con recursos básicos para su bienestar.