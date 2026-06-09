Río Negro concretó el primer despacho de doré de oro y plata del proyecto Calcatreu, ubicado a 80 kilómetros de Ingeniero Jacobacci. El envío, correspondiente a 577 onzas equivalentes de oro, partió desde el aeropuerto de Bariloche con destino a la refinería Asahi Refining Ltd. en Canadá, marcando un hito histórico para la minería provincial.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó que “lo que hoy vemos fue, en su origen, solo una roca. Se transformó en desarrollo gracias a una decisión compartida: del Gobierno Provincial al impulsar la minería, del sector privado al invertir y de las comunidades al acompañar”.

El Director Ejecutivo de Patagonia Gold, Christopher van Tienhoven, expresó que “el primer despacho de doré desde Calcatreu representa un hito muy importante para Patagonia Gold y refleja el exitoso avance de las actividades de lixiviación y recuperación asociadas al Proyecto”.

El emprendimiento, operado por Patagonia Gold, emplea a más de 200 personas, con fuerte participación de trabajadores de Ingeniero Jacobacci y proveedores de la Región Sur. La política provincial prioriza la mano de obra local, generando movimiento económico a través de compras y servicios en el territorio.

La proyección económica de Calcatreu prevé exportaciones por US$ 1.800 millones a lo largo de su vida útil e ingresos fiscales directos para la provincia por unos US$ 100 millones, además del impacto asociado a empleo, infraestructura y actividad local.

Río Negro acompaña el avance del proyecto con fiscalización ambiental, controles laborales y presencia técnica en territorio, verificando sistemas de impermeabilización, gestión de residuos y condiciones de seguridad.

Este primer despacho no es un hecho aislado: forma parte de un rumbo provincial que busca que los recursos naturales se traduzcan en producción, empleo y oportunidades, con reglas claras, inversión privada y control público.