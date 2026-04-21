Una escena que se repite y cada vez preocupa más

El jueves por la tarde, el Callejón de Gingins volvió a ser escenario de un episodio que expone lo que pasa cuando la imprudencia toma protagonismo. Dos jóvenes que circulaban en un Fiat 147 terminaron volcando después de avanzar a alta velocidad por una traza donde también transitan vecinos y peatones.

No fue un accidente inevitable. Todo indica que el propio manejo del vehículo llevó directamente a ese desenlace.

Un auto recién comprado, usado como si fuera una pista

El vehículo había sido adquirido apenas unos días antes por el conductor. Lejos de manejarlo con precaución, lo utilizó como si estuviera en una competencia.

Durante el trayecto, uno de los ocupantes grabó un video que luego se viralizó. En esas imágenes se observa con claridad la velocidad a la que circulaban y la ausencia total de medidas básicas de seguridad.

También se puede percibir en el video, el malestar del conductor por haber destruido el rodado recién adquirido.

Filmaron el choque y así se vio cuando ya estaban volcados: su amigo tuvo que ayudarlo a salir.

El momento en que todo se descontroló

En medio de esa secuencia, el conductor perdió el control del Fiat 147. La maniobra terminó en un vuelco que dejó el vehículo completamente destruido.

El episodio pudo haber sido mucho más grave. Testigos señalaron que el auto pasó muy cerca de otra persona que transitaba por la zona. La diferencia entre lo que ocurrió y un desenlace con víctimas fue mínima.

Intervención policial y un final marcado por la suerte

Vecinos alertaron a la Policía de Tránsito, que llegó al lugar y realizó las actuaciones correspondientes.

No hubo heridos. Esa fue la única noticia positiva en una escena que dejó en evidencia una conducta que se repite y que, en muchos casos, termina peor.

Un problema que no es aislado

Situaciones como esta se repiten en distintos puntos de la ciudad. La combinación de conductas temerarias y la ausencia de respeto por las normas básicas de tránsito genera un escenario donde cada episodio depende más del azar que de la responsabilidad.

El vuelco en el Callejón de Gingins no dejó víctimas. Pero volvió a mostrar lo cerca que se puede estar de una tragedia.