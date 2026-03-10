La firma de adjudicación para la construcción del Centro de Atención Oncológica en el Hospital de Complejidad VI de Cutral Co y Plaza Huincul marcó un paso histórico para la región. El nuevo espacio se edificará en el ala oeste del predio hospitalario y contará con 322 m² cubiertos y 200 m² semicubiertos, destinados a la atención operativa y asistencial de pacientes con patologías oncológicas.

En diálogo con AM550, el doctor Daniel Conti, jefe de la región sanitaria de la comarca Limay, destacó la importancia de este proyecto: “Este servicio va a ofrecer atención integral en oncología, un pedido histórico de nuestras localidades que permitirá atender a los pacientes aquí, evitando traslados de hasta 100 kilómetros hacia centros de mayor complejidad en Neuquén”.

Conti explicó que, en una primera etapa, el centro brindará quimioterapia y atención clínica especializada, contando con un consultorio oncológico, farmacia equipada para la preparación de medicación y áreas de almacenamiento y tratamiento, todo conectado con el hospital para emergencias.

El nuevo centro representa un avance significativo para la comarca, que atiende aproximadamente a 300 a 350 pacientes oncológicos por año. “Hoy vamos a poder ofrecer el tratamiento sin que los pacientes y sus familias deban trasladarse largas distancias. Es un hito para ambas comunidades, fruto del trabajo conjunto del gobernador, el Ministerio de Salud y los municipios”, señaló Conti. La obra fue adjudicada a SP Construcciones, empresa local, y tiene un plazo de ejecución de 125 días.

Servicios paliativos

El centro no solo contará con atención para adultos, sino que también incluirá servicios paliativos, un espacio que hasta ahora funcionaba únicamente a domicilio. Además, el hospital ya dispone de una hematóloga especializada en oncología, y se continúa trabajando en la formación de profesionales clínicos en coordinación con el Hospital Castro Rendón para garantizar tratamientos de calidad.

“Queremos abordar todas las necesidades de nuestros pacientes y fortalecer nuestra capacidad para atender patologías oncológicas, evitando que la población dependa exclusivamente de centros urbanos más grandes”, agregó Conti.

El proyecto busca además fortalecer la infraestructura sanitaria de la comarca, que atiende más del 75% de la población local, y se convierte en un referente para localidades cercanas como Rincón de los Sauces, Añelo, Piedra del Águila y El Chocón.

Entrevista completa: