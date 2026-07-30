Ante el temporal de nieve y las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, los consejos escolares de la zona cordillerana dispusieron para este jueves 30 de julio la suspensión de clases en varias localidades y el ingreso tardío en otras, como medida preventiva frente a las condiciones climáticas y de transitabilidad.

En Bariloche, el Consejo Escolar informó que se suspenderán todas las actividades escolares en Villa Llanquín, Pilcaniyeu, Pichileufu, Corralito, Ñirihuau y Villa Mascardi, alcanzando a todos los turnos. En los establecimientos educativos de Bariloche y Dina Huapi, las clases se mantendrán, aunque el ingreso será a partir de las 9 de la mañana.

En El Bolsón, se resolvió suspender las actividades presenciales en las escuelas de receso invernal extendido. En los establecimientos de la zona urbana, las clases comenzarán también desde las 9 horas.

En Ingeniero Jacobacci, el Consejo Escolar determinó que las escuelas tendrán ingreso tardío a partir de las 9, y aclaró que no se computará la inasistencia debido a las dificultades de circulación por la nieve y el hielo en los caminos.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas por nevadas intensas y bajas temperaturas en la región cordillerana, lo que afecta la normalidad de las actividades escolares y obliga a reforzar medidas de prevención. Las autoridades remarcaron que las decisiones buscan priorizar la seguridad de estudiantes y docentes, evitando traslados en condiciones de riesgo.

Se recomendó a las familias mantenerse informadas a través de los canales oficiales de los consejos escolares y aguardar nuevas disposiciones conforme evolucione el temporal.