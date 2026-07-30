La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, mediante su área de Defensa del Consumidor, dispuso el retiro preventivo del juguete importado “Squeezy Dumpling” y comenzó tareas de fiscalización en comercios y plataformas digitales de toda la provincia, luego de confirmarse que el producto contiene niveles de benceno cuatro veces superiores a los límites legales permitidos.

La medida provincial se adoptó tras la denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación, en el contexto del Decreto N.º 274/2019 de Lealtad Comercial. El organismo nacional advirtió que el juguete representa un grave riesgo químico y carece de las certificaciones de seguridad exigidas.

Desde Río Negro se instruyó a los inspectores de Defensa del Consumidor para verificar la presencia del producto en locales y depósitos, y asegurar su retiro inmediato de la venta. También se notificó a los comerciantes sobre la prohibición de comercializarlo y se pidió colaboración para evitar su distribución dentro del territorio provincial.

El juguete, identificado como “Squeezy Dumpling”, corresponde a los blandos antiestrés (squeeze toy o squishy) con forma de dumpling o gyoza, comercializados dentro de un recipiente plástico que simula una canasta de vaporera. Se detectó que el producto no identifica al importador, carece del Marcado de Conformidad y no incluye advertencias de seguridad en castellano, incumpliendo la normativa vigente.

La Agencia de Recaudación Tributaria recordó que el benceno es una sustancia altamente tóxica que puede ingresar al organismo por inhalación o contacto directo con la piel, incluso sin ser ingerida. Por ello, se solicitó a las familias no adquirir este producto, revisar el etiquetado de los juguetes antes de comprar y realizar la denuncia inmediata ante el organismo provincial si se detecta su venta en comercios locales.