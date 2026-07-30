La Dirección de Vialidad Rionegrina dispuso el corte total de las rutas provinciales 6 y 8, en el tramo que une General Roca con Los Menucos, debido a la acumulación de nieve sobre la calzada. La medida alcanza a todo tipo de vehículos y se mantendrá hasta nuevo aviso, mientras continúan las tareas de despeje.

El organismo provincial informó que personal y equipos viales se encuentran trabajando de manera permanente sobre la traza pavimentada, con el objetivo de restablecer la transitabilidad a la mayor brevedad posible. Es por eso que se desplegaron máquinas viales en distintos sectores críticos para remover la nieve acumulada y garantizar condiciones mínimas de seguridad.

La decisión se adoptó en el contexto de las alertas meteorológicas vigentes para la región cordillerana y meseta rionegrina, que anticipan nevadas intensas y bajas temperaturas durante este jueves. Estas condiciones complican la circulación y obligan a extremar medidas de prevención en las rutas provinciales.

Desde Vialidad Rionegrina se solicitó a los conductores no intentar transitar por el tramo afectado, respetar la señalización y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Asimismo, se recordó que el corte total se mantendrá hasta que las condiciones permitan habilitar nuevamente la circulación.

La medida busca priorizar la seguridad de los usuarios viales y evitar cualquier tipo de situaciones que implique un riesgo en un contexto de temporal de nieve que afecta a gran parte de la provincia.