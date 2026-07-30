¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
De Roca a Los Menucos

Por acumulación de nieve, Rio Negro dispuso corte total en rutas 6 y 8 hasta nuevo aviso

Vialidad Rionegrina informó que el tránsito está interrumpido entre Roca y Los Menucos debido a la acumulación de nieve sobre la calzada. Personal y maquinaria vial trabajan en el despeje para restablecer la circulación

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 30 de julio de 2026 a las 09:14
PUBLICIDAD
La medida se mantendrá hasta nuevo aviso

La Dirección de Vialidad Rionegrina dispuso el corte total de las rutas provinciales 6 y 8, en el tramo que une General Roca con Los Menucos, debido a la acumulación de nieve sobre la calzada. La medida alcanza a todo tipo de vehículos y se mantendrá hasta nuevo aviso, mientras continúan las tareas de despeje.

El organismo provincial informó que personal y equipos viales se encuentran trabajando de manera permanente sobre la traza pavimentada, con el objetivo de restablecer la transitabilidad a la mayor brevedad posible. Es por eso que se desplegaron máquinas viales en distintos sectores críticos para remover la nieve acumulada y garantizar condiciones mínimas de seguridad.

La decisión se adoptó en el contexto de las alertas meteorológicas vigentes para la región cordillerana y meseta rionegrina, que anticipan nevadas intensas y bajas temperaturas durante este jueves. Estas condiciones complican la circulación y obligan a extremar medidas de prevención en las rutas provinciales.

Desde Vialidad Rionegrina se solicitó a los conductores no intentar transitar por el tramo afectado, respetar la señalización y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Asimismo, se recordó que el corte total se mantendrá hasta que las condiciones permitan habilitar nuevamente la circulación.

La medida busca priorizar la seguridad de los usuarios viales y evitar cualquier tipo de situaciones que implique un riesgo en un contexto de temporal de nieve que afecta a gran parte de la provincia.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD