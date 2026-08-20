Personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II realizó un procedimiento en la ciudad de Centenario que terminó con el secuestro de un arma de fuego durante tareas investigativas de campo. Todo ocurrió cerca de una estación de servicio de la Segunda Rotonda, donde una persona tenía una actitud sospechosa.

Cómo fue el procedimiento en el que secuestraron un revólver calibre 38

La intervención ocurrió en inmediaciones de una estación de servicio Shell, donde los efectivos observaron a un hombre que, según indicaron fuentes policiales, se encontraba en actitud sospechosa. Ante esa situación, procedieron a identificarlo.

Durante la intervención, el hombre habría adoptado una actitud reacia frente al procedimiento y llevó sus manos hacia la zona de la cintura. Por ese motivo, los uniformados realizaron un palpado preventivo.

Con el palpado preventivo encontraron el arma de fuego

En ese momento detectaron un elemento que, por sus características, podía representar un riesgo. Al retirarlo, constataron que se trataba de un revólver calibre .38.

Tras el hallazgo del arma, se solicitó la presencia de efectivos de la Comisaría 52°. Al llegar al lugar, los uniformados realizaron las diligencias correspondientes.

El arma fue secuestrada y puesta a disposición de la autoridad judicial interviniente. El sospechoso, trasladado a sede policial.