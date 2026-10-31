Un jurado popular declaró culpable a Emerson Marín, integrante de la Policía de Río Negro, por el femicidio de Estefanía Civardi, ocurrido el 30 de julio de 2025 en Bariloche. El veredicto se conoció luego de más de cinco horas de deliberación y marcó el cierre de un juicio oral y público que se extendió durante cuatro jornadas.

Durante el debate declararon alrededor de treinta testigos, entre familiares de la víctima, vecinos, amigas, exparejas del acusado, personal policial y especialistas de distintas disciplinas. Con la decisión del jurado quedó establecida la responsabilidad penal del acusado y el proceso continuará con el juicio de cesura, instancia en la que el juez técnico definirá la pena correspondiente.

El Ministerio Público Fiscal y la querella habían acusado a Marín por homicidio triplemente calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y por el empleo de un arma de fuego, una figura que contempla la pena de prisión perpetua. En los alegatos finales, ambas partes solicitaron un veredicto de culpabilidad, mientras que la defensa pidió la absolución.

El juicio y las pruebas presentadas

El hecho juzgado ocurrió el 30 de julio de 2025, alrededor de las dos de la madrugada, en una vivienda ubicada en la calle Los Radales de Bariloche, donde residía Estefanía Civardi. Según la acusación, la joven de 22 años se encontraba recostada en una cama de la planta alta cuando Marín le efectuó un disparo a corta distancia con su arma reglamentaria calibre 9 milímetros, provocándole la muerte.

La Fiscalía sostuvo que el crimen ocurrió en el marco de una relación de pareja reciente atravesada por situaciones de violencia de género. Para sostener esa acusación, presentó testimonios de exparejas de Marín que describieron episodios de celos, manipulación, amenazas y violencia con armas de fuego.

Durante las audiencias también declararon los policías que llegaron a la vivienda luego del llamado del imputado, el médico forense que realizó la autopsia, una médica psiquiatra del Cuerpo Médico Forense y especialistas en balística y armas de fuego. Además, se incorporaron informes periciales, análisis de comunicaciones y documentación vinculada con la investigación.

La investigación también contó con la participación de profesionales de la Unidad Operativa para la Investigación del Ministerio Público Fiscal, de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones y del Laboratorio Regional de Genética Forense, dependiente de la Procuración General.

Los alegatos y la decisión del jurado

En los alegatos finales, el fiscal jefe Martín Lozada, quien intervino junto con la fiscal Sofía Ocampo, sostuvo que las pruebas reunidas durante quince meses de investigación permitían establecer la responsabilidad penal de Marín más allá de toda duda razonable.

Lozada analizó las circunstancias del disparo, la posición en la que se encontraba Estefanía y el uso del arma reglamentaria. También hizo referencia a los testimonios de exparejas del acusado, quienes describieron situaciones de violencia durante sus relaciones.

A partir de esas declaraciones, el fiscal definió a Marín como “un violento de manual” y sostuvo que sus vínculos estaban atravesados por relaciones de poder, diferencias de edad y contextura física, además de su condición de policía armado.

La querella, representada por los abogados Martín Govetto y Tomás Soto, acompañó el pedido de la Fiscalía. Govetto transmitió el agradecimiento de la familia de Estefanía al jurado y pidió que se tuviera presente a la joven, a quien sus allegados llamaban Chiru, y a todas las mujeres que habían relatado situaciones de violencia con el acusado.

Para la defensa, Marín es inocente

Por su parte, la defensa particular, a cargo de Diego Navarro, expuso sus conclusiones sobre los testimonios y las pericias incorporadas durante el debate y solicitó un veredicto de no culpabilidad.

Antes de los alegatos finales, Marín declaró durante aproximadamente media hora. Relató cómo habían transcurrido las últimas horas que compartió con Estefanía y sostuvo que, al regresar a la habitación, la encontró con su arma reglamentaria en las manos, momentos antes de escuchar el disparo.

Después de los alegatos de cierre, el juez técnico Sergio Pichetto impartió las instrucciones finales al jurado popular. Explicó las reglas legales que debían aplicar sus doce integrantes titulares para valorar las pruebas y alcanzar un veredicto.

Luego de la deliberación en sesión secreta, el jurado comunicó su decisión y declaró culpable a Marín por el femicidio de Estefanía Civardi. Con ese veredicto concluyó la participación del jurado popular y quedó establecida la responsabilidad penal del acusado.

Las áreas de Comunicación del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal transmitieron en vivo parte del juicio oral y público a través del canal institucional de YouTube. El público pudo seguir las instrucciones iniciales al jurado, los alegatos de apertura y cierre, las instrucciones previas a la deliberación y el veredicto final.