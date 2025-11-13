En la madrugada de este jueves, un hombre de 38 años fue detenido por personal policial de la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo, luego de ser sorprendido ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. La situación de la persona demorada se complicó cuando los oficiales constataron que tenía tres pedidos de captura vigente.

Durante un patrullaje preventivo realizado cerca de las 00.40, los efectivos identificaron a dos hombres en las calles Las Palomas y República de Italia, quienes estaban consumiendo alcohol en plena calle, lo que motivó una intervención inmediata.

Al proceder con la identificación de ambos individuos, los policías realizaron una verificación de los datos en los sistemas informáticos, donde se constató que uno de los hombres, de 38 años, registraba tres pedidos de captura vigentes. Estas órdenes de detención habían sido emitidas por la Fiscalía de Robos y Hurtos, a cargo del Doctor Pedro Santamaría, por causas aún no especificadas.

Ante la confirmación de los pedidos de captura, los oficiales procedieron a la detención del hombre en el acto. Fue trasladado a la Unidad Policial, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente para iniciar los trámites correspondientes. La situación se resolvió rápidamente, y el detenido ahora enfrenta las consecuencias legales de sus antecedentes pendientes.