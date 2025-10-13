¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 13 de Octubre, Neuquén, Argentina
UN HECHO INSÓLITO EN LA LIGA LOCAL

Los árbitros llegaron borrachos y, como no consiguieron reemplazos, tuvieron que suspender la fecha en Loncopué

Ocurrió en la Liga local de Loncopué, donde se debió frenar toda la jornada luego de hacer los controles y no poder conseguir remplazos.

Por Redacción

Lunes, 13 de octubre de 2025 a las 12:43
La Liga Local de fútbol de Loncopué vivió un hecho insólito este fin de semana, cuando hubo que frenar la totalidad de su competencia de domingo ya que dos de los tres árbitros designados para dirigir la jornada completa, llegaron borrachos.

Luego de los controles realizados, se constató el positivo del control de alcoholemia a dos de los ternados, que llegaban desde Zapala, y luego de no tener éxito en la búsqueda de los remplazos, la Liga tomó la decisión de suspender la fecha pautada en el estadio municipal. “Pese a las gestiones realizadas para encontrar reemplazos, no obtuvimos respuestas que aseguraran un desarrollo normal de los partidos”, detallaron desde la organización, en un comunicado donde además expresa sus disculpas “a todos los delegados, equipos y público en general que ya tenían planificado el viaje o acercamiento”.

Cabe destacar, que desde la organización remarcaron que “la medida fue adoptada por motivos de seguridad y responsabilidad sanitaria, al tratarse de una situación que escapa a su control. Esta medida responde a una obligación de preservación de la integridad y del correcto desarrollo del torneo”.

Tres partidos debieron animar la jornada del domingo desde las 12hs, uno correspondiente a la Liguilla entre Pichaihue vs Unión Deportiva, luego a las 14hs por la Copa Milenium Caviahue frente a El Cóndor, mientras que 16hs se debió disputar por la misma competencia Los Pumas ante EL Verde.

 

 

 

