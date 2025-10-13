La Liga Local de fútbol de Loncopué vivió un hecho insólito este fin de semana, cuando hubo que frenar la totalidad de su competencia de domingo ya que dos de los tres árbitros designados para dirigir la jornada completa, llegaron borrachos.

Luego de los controles realizados, se constató el positivo del control de alcoholemia a dos de los ternados, que llegaban desde Zapala, y luego de no tener éxito en la búsqueda de los remplazos, la Liga tomó la decisión de suspender la fecha pautada en el estadio municipal. “Pese a las gestiones realizadas para encontrar reemplazos, no obtuvimos respuestas que aseguraran un desarrollo normal de los partidos”, detallaron desde la organización, en un comunicado donde además expresa sus disculpas “a todos los delegados, equipos y público en general que ya tenían planificado el viaje o acercamiento”.

Cabe destacar, que desde la organización remarcaron que “la medida fue adoptada por motivos de seguridad y responsabilidad sanitaria, al tratarse de una situación que escapa a su control. Esta medida responde a una obligación de preservación de la integridad y del correcto desarrollo del torneo”.

Tres partidos debieron animar la jornada del domingo desde las 12hs, uno correspondiente a la Liguilla entre Pichaihue vs Unión Deportiva, luego a las 14hs por la Copa Milenium Caviahue frente a El Cóndor, mientras que 16hs se debió disputar por la misma competencia Los Pumas ante EL Verde.