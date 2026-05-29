Un efectivo policial que se dirigía a tomar servicio fue atropellado por un auto este viernes por la mañana en una esquina de alto tránsito, en un siniestro vial ocurrido alrededor de las 9.30. Afortunadamente, el motociclista se encuentra fuera de peligro, aunque fue trasladado al hospital para una evaluación médica preventiva.

El hecho se produjo cuando un Ford Ka que circulaba por calle Santa Fe en sentido sur-norte impactó contra una motocicleta que transitaba por Islas Malvinas de este a oeste. Según las primeras informaciones del móvil de AM550, la prioridad de paso la tenía la motocicleta en el momento del cruce.

El Ford Ka impactó con la moto en una intersección con intensa circulación vehicular.

El conductor de la moto era un efectivo policial que se dirigía a cumplir funciones con horario de ingreso a las 10 de la mañana. El choque ocurrió en una zona de intensa circulación vehicular y con presencia habitual de tránsito y personal policial.

A raíz del siniestro, el tránsito permaneció demorado durante varios minutos mientras se realizaban las tareas de asistencia y ordenamiento en el lugar. Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias exactas del impacto.