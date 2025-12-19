Este jueves, alrededor de las 22:45, un hombre de 57 años protagonizó un violento episodio en la calle Honduras del Barrio Sayhueque, en la ciudad de Centenario. Según testigos, el individuo rompió a trompadas los vidrios de una panadería, dejando el local con daños materiales significativos.

Al intentar calmarse, el hombre se mostró aún más agresivo, no solo hacia los presentes en el lugar, sino también hacia los efectivos de la Comisaría 52 que llegaron para controlar la situación.

Tras la intervención policial, el sujeto fue demorado y trasladado al Hospital Natalio Burd debido a las heridas en sus manos, causadas por la agresión a los vidrios. Aunque no presentaba lesiones graves, fue atendido por personal médico, quienes realizaron curaciones y le colocaron vendajes. Durante su atención, el hombre comenzó a exhibir comportamientos inusuales, como gritar y bailar.

La situación generó gran preocupación entre los vecinos, especialmente por la violencia exhibida por el hombre, quien no portaba armas, a pesar de las gesticulaciones amenazantes que realizaba.