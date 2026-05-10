Un fuerte vuelco ocurrió este sábado sobre la Ruta Nacional 237 cuando un conductor intentó esquivar un bache y terminó volcando en la banquina.

El siniestro ocurrió este sábado por la tarde, cerca de Picún Leufú, a la altura del kilómetro 1320. Dos hombres que viajaban en un Peugeot 206 resultaron con lesiones menores y fueron asistidos por personal del Hospital local.

Según relataron los ocupantes, circulaban hacia Piedra del Águila cuando se encontraron con baches de gran tamaño sobre la calzada. El conductor intentó maniobrar, pero tras reventarse un neumático trasero perdió el control del vehículo, impactó contra el guardarraíl y terminó con las cuatro ruedas hacia arriba.

Afortunadamente no fue necesario el traslado al hospital, aunque el auto sufrió importantes daños.

A partir de la situación volvió a surgir el reclamo de automovilistas por el mal estado de la ruta 237, una vía clave para la región y su actividad. Además destacaron que en menos de una semana ya se registraron otros vuelcos en la misma ruta, entre Picún Leufú y Villa El Chocón.