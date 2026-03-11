Un Renault Clio protagonizó un vuelco en la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1512. Según informaron las autoridades, el conductor fue el único ocupante del vehículo y no sufrió heridas graves.

Al recibir el aviso, los bomberos y personal de tránsito acudieron rápidamente al lugar. Allí aseguraron la zona, ayudaron al conductor y esperaron la llegada de la ambulancia para garantizar que estuviera bien. Gracias a la pronta intervención del equipo de emergencia, la situación se controló rápidamente y el tránsito sobre la ruta pudo normalizarse sin mayores inconvenientes.

El operativo concluyó alrededor de las 19:40, momento en que los bomberos regresaron a su base tras completar la asistencia y asegurarse de que todo quedara en orden. No hubo otros vehículos involucrados ni personas lesionadas adicionales.

La rápida respuesta de los servicios de emergencia evitó que el incidente tuviera consecuencias mayores, recordando la importancia de mantener la precaución al conducir y respetar las normas de tránsito.