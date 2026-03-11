¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 11 de Marzo, Neuquén, Argentina
Cerca de Piedra del Águila

Volcó en la Ruta 237 y se salvó de milagro: el auto quedó destruido y enterrado

El conductor, único ocupante del vehículo, recibió asistencia inmediata de los bomberos, quienes aseguraron la escena y coordinaron la llegada de la ambulancia.
 

Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 13:47
Gentileza: Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila.

Un Renault Clio protagonizó un vuelco en la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1512. Según informaron las autoridades, el conductor fue el único ocupante del vehículo y no sufrió heridas graves.

Al recibir el aviso, los bomberos y personal de tránsito acudieron rápidamente al lugar. Allí aseguraron la zona, ayudaron al conductor y esperaron la llegada de la ambulancia para garantizar que estuviera bien. Gracias a la pronta intervención del equipo de emergencia, la situación se controló rápidamente y el tránsito sobre la ruta pudo normalizarse sin mayores inconvenientes.

El operativo concluyó alrededor de las 19:40, momento en que los bomberos regresaron a su base tras completar la asistencia y asegurarse de que todo quedara en orden. No hubo otros vehículos involucrados ni personas lesionadas adicionales.

La rápida respuesta de los servicios de emergencia evitó que el incidente tuviera consecuencias mayores, recordando la importancia de mantener la precaución al conducir y respetar las normas de tránsito.

