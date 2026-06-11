Un vuelco que terminó entre pinos

Un grave siniestro vial se registró sobre la Ruta Provincial 13 y tuvo como protagonista al presidente de la Federación Neuquina de Automovilismo, Roberto Daniel Chasco. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1,5, en un tramo de curvas donde la camioneta que conducía perdió el control y terminó dando varios tumbos antes de quedar detenida fuera de la calzada.

Desde la Dirección de Seguridad del Pehuén informaron al medio Zapala Noticias, que el accidente fue advertido por Lucas González, director de una escuela primaria de la zona, quien alertó sobre un vehículo volcado y una persona lesionada.

Cuando el personal llegó al lugar encontró una camioneta Mitsubishi gris apoyada sobre sus cuatro ruedas en la subbanquina, dentro de un sector con pinos. El vehículo había quedado completamente fuera del camino tras el vuelco.

Viajaba hacia Villa Pehuenia

Según la información oficial, Chasco circulaba en sentido Zapala-Villa Pehuenia y era el único ocupante de la camioneta.

Las autoridades indicaron que el conductor “pierde el control del rodado provocando un vuelco y varios tumbos”, aunque todavía intentan establecer qué originó la maniobra que terminó con el despiste.

El impacto obligó a desplegar un operativo con presencia policial, Bomberos Voluntarios y personal médico.

Herido y trasladado al hospital

Desde Seguridad del Pehuén detallaron que el dirigente presentaba “una herida sangrante en el cuero cabelludo” cuando fue asistido en el lugar.

Una ambulancia a cargo de la doctora Antonella Nasinvera lo trasladó al hospital local para una mejor atención y para realizar controles médicos tras el fuerte impacto.

En el lugar también trabajó personal de Bomberos Voluntarios mientras la Policía realizaba las pericias correspondientes para intentar determinar cómo ocurrió el accidente.