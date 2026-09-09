Lo que comenzó como un problema entre vecinos terminó destapando una situación bastante más complicada: una pareja que había sido cuestionada por su comportamiento en un departamento de Cipolletti dejó al desnudo un kiosco narco. Además de descubrir que habían mentido sobre sus nombres a la hora de alquilar, también tenían dosis de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y una balanza de precisión entre sus pertenencias.

Todo comenzó durante la tarde, cuando la Policía recibió un aviso por una pelea en una vivienda de calle Betchstedt al 1000. Al llegar, los efectivos de la Comsiaría 24° se encontraron con la dueña del inmueble y explicó que desde el 24 de agosto tenía alquilado el departamento a una pareja joven.

Según relató, la convivencia con los jóvenes se había vuelto problemática y ese día decidió pedirles que abandonaran la vivienda. La situación derivó en una discusión y fue necesaria la intervención policial para evitar que el conflicto pasara a mayores.

La pareja, finalmente, decidió retirar sus pertenencias. Pero en medio del procedimiento apareció el primer dato llamativo: el hombre llevaba consigo un arma que luego se comprobó que era de gas comprimido, elemento que fue secuestrado.

Los nombres tampoco eran los verdaderos

La historia tomó otro rumbo cuando los dos fueron trasladados a la dependencia policial. Al momento de verificar sus datos, los efectivos descubrieron que los nombres que habían aportado inicialmente no coincidían con sus verdaderas identidades. El joven de 20 años, oriundo de Entre Ríos y la chica de 18, es de Bariloche.

Es decir, el conflicto por la convivencia ya había sumado un nuevo ingrediente: los jóvenes habían entregado datos filiatorios que no eran correctos.

El joven de 20 años, oriundo de Entre Ríos, tenia una réplica de una pistola, dosis de cocaína y dinero en efectivo

Mientras los policías realizaban el inventario de las pertenencias del joven, observaron una riñonera que contenía varios envoltorios con cocaína. Ante el hallazgo se dio intervención al Juzgado Federal y al personal especializado en investigaciones vinculadas con drogas. La requisa permitió establecer el secuestro de 15,1 gramos de cocaína y 4,1 gramos de marihuana.

Entre las pertenencias del hombre también encontraron 99.000 pesos en efectivo, un teléfono celular, una libreta con anotaciones, una pastilla consignada como "fármaco" y una bolsa con una sustancia compacta cuyo origen debía determinarse.

Cocaína, cinco celulares y una balanza

La requisa de la joven también aportó elementos que llamaron la atención de los investigadores. La joven de 18 años tenía en su poder cinco teléfonos celulares, una cámara fotográfica y una balanza de precisión. Además, se encontró un envoltorio con con una dosis de cocaína y una bolsa que contenía pastillas de colores.

La presencia de una balanza de precisión junto con los estupefacientes será uno de los elementos que deberá analizar la investigación para determinar qué finalidad tenía ese objeto y si existe alguna vinculación con el material secuestrado.

Lo mismo ocurre con el dinero, los teléfonos, la libreta con anotaciones y el resto de los elementos encontrados. Todo quedó incorporado al procedimiento y será analizado en el marco de las actuaciones judiciales.