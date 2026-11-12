Un profesor chocó contra un centro de salud en Roca y estaba tan borracho que el alcoholímetro no pudo medirlo

El episodio que sacudió al barrio Mosconi de Roca sumó detalles todavía más graves. Gaik Kadjbrounian, el profesor y coreógrafo del IUPA que terminó con su camioneta Kia K3 contra la puerta de ingreso del centro de salud, conducía con un nivel de alcohol tan elevado que el alcoholímetro superó su capacidad máxima de medición. El control se realizó a las 9.43 de la mañana, después de que el vehículo se estrellara contra el establecimiento sanitario. Pero hay otro dato que sorprende: pese a las circunstancias del hecho, la fiscal de turno dispuso que no se iniciaran actuaciones judiciales.

El choque ocurrió ayer. Los testigos contaron que escucharon la aceleración de un vehículo y, segundos después, un fuerte impacto. Cuando salieron a observar qué había sucedido, encontraron la costosa camioneta negra incrustada contra el acceso del centro asistencial.

El dato no es menor. El vehículo terminó contra una de las zonas más transitadas del edificio y del barrio, por donde ingresan pacientes, trabajadores sanitarios y vecinos que buscan atención médica. La escena pudo terminar de una manera mucho más dramática.

Cuando los policías identificaron al conductor, constataron que se trataba de Kadjbrounian, de 55 años, de nacionalidad armenia y profesor en el IUPA. Durante el procedimiento advirtieron que tenía aliento etílico. Además, cuando le solicitaron la documentación personal y la del vehículo, comprobaron que no contaba con ninguna de las dos.

Un profesor perdió el control de su camioneta y terminó contra un centro de salud en Roca.

Sin embargo, el dato más contundente llegó con el control de alcoholemia. Personal de Tránsito Municipal realizó la prueba a las 9.43 y el resultado fue positivo. Sin embargo no se pudo conocer la graduación exacta de manera oficial. Es que superaba el máximo que podía registrar el dispositivo. No se trató simplemente de superar el límite legal permitido: el alcoholímetro no pudo establecer una graduación dentro de su escala de medición.

Apenas siete minutos después, a las 9.50, la Policía informó lo sucedido a la fiscal de turno, María Gimena Ducca. Su instrucción fue que no se iniciaran actuaciones judiciales, que no se notificara ninguna medida al conductor y que se solicitara una evaluación del SIARME. También dispuso completar las diligencias administrativas y elevarlas a consideración de la Fiscalía 4.

Esa decisión abre un interrogante que merece una explicación. Un conductor que violó la Ley de Alcohol Cero que rige en Río Negro, que superó la capacidad de medición del alcoholímetro, que no tenía documentación y que terminó con su camioneta contra la entrada de un centro de salud. Pese a ese escenario, no se dispuso la apertura de un legajo judicial.

Mientras tanto, el procedimiento continuó por la vía administrativa. Desde el propio centro de salud le ofrecieron atención médica a Kadjbrounian, pero se negó a recibirla. A las 10.15, una grúa municipal retiró la Kia K3 y la trasladó en calidad de secuestro, luego de confeccionarse el acta de infracción. El profesor abandonó el lugar en un taxi, acompañado por una mujer que quedó a cargo de su cuidado.