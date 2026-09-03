El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) llevó adelante una propuesta destinada a pensar el futuro del arte y las profesiones en un contexto marcado por el avance de la tecnología y la inteligencia artificial. El encuentro Tu lugar en el futuro, a cargo del emprendedor e ingeniero Diego Manfio, se realizó este jueves en la Asociación Española de General Roca, como parte de la Expo Universitaria IUPA.

En diálogo con el programa La noche cae, la radio se enciende, que se transmite por AM550, Josefina Monasterio, coordinadora de Extensión Universitaria y Vida Universitaria de IUPA, brindó detalles sobre la importancia de la actividad y destacó la necesidad de generar espacios de intercambio con los jóvenes. En ese sentido, explicó que la propuesta permitió poner en discusión los cambios que atraviesa el mundo profesional y las nuevas posibilidades que aparecen a partir del desarrollo tecnológico.

Josefina Monasterio, coordinadora de Extensión Universitaria y Vida Universitaria de IUPA, habló sobre la importancia de la actividad en AM550.

Durante el encuentro se abordaron distintos interrogantes relacionados con el impacto de la inteligencia artificial en las profesiones y, particularmente en los ámbitos vinculados con el arte y la creatividad. La actividad invitó a los participantes a reflexionar sobre cómo serán las formas de trabajar y crear en los próximos años y qué herramientas serán necesarias para desenvolverse en escenarios profesionales que se encuentran en permanente transformación.

Desde el IUPA destacaron que este tipo de iniciativas permiten ampliar la mirada de los estudiantes y acercarlos a debates que exceden la elección de una carrera. La relación entre arte y tecnología aparece así como un campo con nuevas posibilidades para la producción, la innovación y el desarrollo de proyectos, al tiempo que plantea desafíos sobre el futuro de las profesiones y el lugar que ocuparán las capacidades humanas frente a las nuevas herramientas.

Estudiantes y jóvenes participaron de un espacio de debate sobre inteligencia artificial, creatividad y nuevas profesiones.

La actividad formó parte de la Expo Universitaria IUPA, una propuesta que busca acercar a los jóvenes la oferta académica y generar espacios de orientación e intercambio. Con este encuentro, la institución puso en primer plano una discusión cada vez más presente: cómo prepararse para un futuro en el que la tecnología y la inteligencia artificial tendrán un papel creciente, sin dejar de lado el valor de la creatividad y la expresión artística.