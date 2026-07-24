Un allanamiento judicial realizado en San Martín de los Andes permitió recuperar distintos elementos vinculados a tres causas por delitos contra la propiedad. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Brigada de Investigaciones Lagos del Sur, con colaboración de efectivos de la División Antinarcóticos de esa jurisdicción.

Durante la diligencia, los investigadores realizaron una inspección técnica de los objetos hallados en el inmueble con el objetivo de determinar su procedencia y verificar si registraban pedidos judiciales vigentes. Tras el análisis correspondiente y el cruce de información con bases de datos policiales, se confirmó la vinculación de varios bienes con expedientes judiciales en curso.

Qué elementos secuestró la Policía en el allanamiento de San Martín de los Andes

Entre los elementos recuperados figura una notebook marca Acer relacionada con una denuncia por hurto radicada en mayo de este año. Además, los efectivos identificaron un taladro a batería marca Einhell asociado a una causa por robo ocurrida en diciembre de 2025 y una amoladora marca Bosch vinculada a otro hecho delictivo registrado en febrero de 2026.

Una vez obtenidos los resultados de la inspección, se informó a la Fiscalía Lagos del Sur, que impulsó las medidas correspondientes ante la Justicia. A partir de esa intervención, el Juzgado de Garantías emitió una orden de allanamiento y secuestro sobre los elementos identificados.

Los objetos fueron incautados y quedaron bajo resguardo judicial, preservando la cadena de custodia para su incorporación a las respectivas investigaciones.

Detectaron elementos vinculados a pesca furtiva

Durante la revisión del inmueble, el personal policial también encontró diversos artículos e instrumentos presuntamente utilizados para actividades de pesca furtiva.

Ante esta situación intervino la Dirección Provincial de Fauna y Caza de Neuquén, cuyos agentes constataron la existencia de los elementos y confeccionaron un acta de infracción por una presunta violación a la Ley Provincial de Fauna N.º 2539.

El procedimiento permitió avanzar en forma simultánea sobre distintas investigaciones por delitos contra la propiedad y en el control de posibles infracciones a la normativa ambiental vigente en la provincia.