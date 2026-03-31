Las llamadas “Propo fest” quedaron bajo la lupa tras la muerte de un anestesista que fue hallado sin vida en su casa, en un caso que expuso un posible circuito ilegal de uso de fármacos hospitalarios con fines recreativos. La investigación abrió interrogantes sobre este tipo de reuniones clandestinas y el acceso a drogas de uso exclusivamente clínico.

La causa se inició tras la muerte de Alejandro Zalazar, quien fue encontrado sin vida en su departamento luego de una sobredosis.

Según se determinó, el médico —que trabajaba en el Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez y era exresidente del Hospital Rivadavia— falleció tras consumir propofol y fentanilo, dos anestésicos de uso exclusivo hospitalario.

En el lugar del hecho, además, se secuestraron medicamentos y una bomba de infusión, lo que reforzó las sospechas sobre el uso de estas sustancias fuera del ámbito clínico.

A partir de ese hallazgo, la investigación avanzó sobre el origen de los fármacos. Las primeras hipótesis indican que podrían haber sido sustraídos del Hospital Italiano, donde se detectaron posibles maniobras irregulares en el manejo de insumos.

De los hospitales a las fiestas privadas

En ese contexto, comenzó a circular el término “Propo fest”, utilizado para describir reuniones clandestinas donde se consumirían este tipo de drogas.

Según los elementos recolectados en la causa, existirían al menos dos modalidades.

Por un lado, los llamados “viajes controlados”, en los que personas pagarían para experimentar estados de relajación profunda bajo supervisión.

Por otro, encuentros privados o sexuales, donde estas sustancias se ofrecerían dentro de círculos reducidos.

Especialistas advierten que el uso de estos fármacos sin control médico implica riesgos extremos, ya que pueden provocar pérdida de conciencia, depresión respiratoria e incluso la muerte.

Investigación en curso y respuesta institucional

Tras el caso, la Justicia abrió una causa por sustracción y uso indebido de medicamentos, mientras intenta determinar cómo estos insumos salieron del circuito hospitalario.

El Hospital Italiano confirmó que realizó una denuncia y abrió un sumario interno, además de ponerse a disposición de la investigación.

Desde el sistema público, en tanto, indicaron que no se registraron faltantes de insumos en hospitales estatales.

Por su parte, la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires señaló que el consumo de sustancias es una problemática presente en distintos ámbitos, aunque aclaró que los hechos investigados corresponderían a la esfera privada.