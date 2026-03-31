El puestero que era buscado en cercanías a Caviahue fue hallado sin vida en la tarde de este martes. Se trata de Gustavo Millaín, quien había sido visto por última vez en el paraje El Portezuelo.

Según declaraciones del Comisario Inspector Mariano Jara realizadas en FM Patagonia de Chos Malal, el cuerpo fue encontrado en la laguna Las Totoras de ese mismo paraje por personal de buzos de la Policía de Neuquén. Millaín tenía 45 años y el operativo de búsqueda estaba activo desde el lunes 23 de marzo.

Los rastrillajes se realizaron en zonas complicadas del terreno en cercanías a Caviahue y concluyeron el espejo de agua. Por el momento no hay confirmaciones oficiales sobre las causas del deceso.

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