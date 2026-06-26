Una protesta de cooperativistas vinculados al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) terminó con una veintena de detenidos, daños en el edificio de la Municipalidad de La Plata y una denuncia penal presentada por la gestión del intendente, Julio Alak. La manifestación fue convocada en rechazo a la decisión del municipio de no renovar la contratación directa de cooperativas que realizaban tareas de mantenimiento urbano, como barrido, corte de pasto y limpieza de zanjas.

Desde las organizaciones sociales denunciaron que el operativo policial derivó en detenciones arbitrarias y responsabilizaron al intendente por lo ocurrido. En cambio, la administración municipal sostuvo que los manifestantes provocaron importantes destrozos en el Palacio Municipal y agredieron tanto a efectivos policiales como a vecinos que participaban de una actividad dentro del edificio.

Según informó el municipio, durante los incidentes fueron dañadas las puertas de acceso, vidrios, ventanas y vitrales del Salón Dorado y del Concejo Deliberante. Además, aseguró que un vecino resultó herido por una piedra que atravesó un vitral y debió ser asistido por personal del SAME. Además, seis efectivos de la Policía Bonaerense sufrieron lesiones durante los enfrentamientos.

Como consecuencia de los hechos, el municipio presentó una denuncia penal por los presuntos delitos de daño agravado, lesiones y atentado contra la autoridad, constituyéndose como particular damnificado en la causa. En tanto, el Frente de Organizaciones en Lucha, espacio del que forma parte el MTE, rechazó la versión oficial y sostuvo que la movilización fue pacífica hasta el momento de la desconcentración. Desde ese sector calificaron el operativo policial como una "cacería" y afirmaron que los manifestantes fueron detenidos cuando ya abandonaban la zona. Además, responsabilizaron a la gestión municipal por los despidos y señalaron que las cooperativas realizan desde hace más de dos décadas tareas esenciales de mantenimiento urbano con salarios precarios, por lo que reclamaron la continuidad laboral.

Tras las detenciones, las organizaciones convocaron a una concentración frente a la Comisaría Primera de La Plata para exigir la liberación de los arrestados. Por su parte, la Municipalidad explicó que el conflicto se originó porque el MTE rechazó participar de una licitación pública para la prestación de los servicios. Según la administración de Alak, la cooperativa percibía contrataciones directas por alrededor de $90 millones mensuales, equivalentes a más de $1.000 millones anuales, bajo un esquema vigente desde 2011.

El Ejecutivo local aseguró que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires observó ese mecanismo y exigió que futuras contrataciones se realizaran mediante licitación pública. En ese marco, indicó que el llamado fue publicado en el Boletín Oficial y en medios de comunicación durante junio, y que distintas cooperativas y empresas adquirieron los pliegos para competir, excepto el MTE, que decidió no presentarse.

La gestión municipal sostuvo que continuar con la contratación directa hubiera significado incumplir la normativa vigente y podría haber derivado en sanciones administrativas e incluso responsabilidades penales para los funcionarios. Finalmente, el municipio remarcó que mantiene una política de diálogo, aunque advirtió que no aceptará mecanismos de presión ni episodios de violencia.