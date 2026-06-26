Un vehículo fue destruido por un incendio durante la tarde de este viernes sobre la Ruta Provincial 17, entre Plaza Huincul y Picún Leufú. A pesar de la magnitud del fuego, no se registraron personas lesionadas.

Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul recibieron un llamado a las 17:30 alertando sobre un automóvil que se incendiaba a la vera de la ruta. De inmediato despacharon el Móvil 27 con su dotación para intervenir en la emergencia.

Al llegar, los bomberos encontraron el rodado completamente envuelto en llamas. El equipo inició las tareas de combate del fuego y logró controlar el incendio antes de que alcanzara la vegetación o se extendiera hacia otros sectores.

Bomberos evitaron que el fuego avanzara

El operativo permitió extinguir el foco ígneo en pocos minutos, aunque las llamas ya habían provocado daños irreversibles en el vehículo. Como consecuencia del incendio, el automóvil sufrió pérdidas totales y quedó completamente destruido.

En el procedimiento también intervino personal policial, que colaboró con las tareas de seguridad y el ordenamiento del tránsito mientras se desarrollaban las maniobras de los equipos de emergencia.

A pesar de la violencia con la que avanzó el fuego, no se reportaron ocupantes lesionados ni fue necesario trasladar a ninguna persona para recibir atención médica.

Una vez finalizadas las tareas de extinción y verificación de la zona, el operativo concluyó sin mayores complicaciones. Por el momento no se informaron las causas que originaron el incendio del vehículo.