La búsqueda de Alejandro Atero, el joven de 23 años que desapareció en las aguas del río Negro en la zona de Isla Jordán continúa sin resultados y mantiene en vilo a familiares, amigos y equipos de emergencia que trabajan desde el jueves en distintos sectores de la costa cipoleña. Durante todo el fin de semana se realizaron rastrillajes por agua y tierra con la participación de efectivos de la Brigada Rural y Montada, Bomberos de Neuquén y Cipolletti, Protección Civil, Prefectura Naval Argentina y personal policial, en un amplio operativo destinado a localizar al muchacho.

Mientras las tareas continúan, la familia atraviesa horas de profunda incertidumbre. A través de las redes sociales, su madre, Mercedes Schumacher, compartió un mensaje que refleja la angustia y la esperanza con la que siguen cada instancia de la búsqueda.

“Busco a mi hijo, mi amor, mi vida, mi héroe. Gracias por difundir y por estar”, expresó.

Las tareas comenzaron luego de que se alertara que el joven no habría logrado salir por sus propios medios de las aguas del río Negro. Desde entonces, los equipos desplegaron operativos de rastreo en distintos puntos del sector de Isla Jordán, una zona donde las características del cauce y el importante volumen de agua complican el trabajo de los rescatistas.

La continuidad de los procedimientos durante varios días da cuenta de la complejidad del operativo y del esfuerzo coordinado de los organismos que participan de la búsqueda.

“El río está muy caudaloso”

En otro mensaje difundido públicamente, la madre del joven explicó la difícil situación que enfrentan quienes participan del operativo. “Aún no lo podemos encontrar. El río está muy caudaloso esta temporada. Aún no aparece en las orillas”, escribió.

Sus palabras fueron acompañadas por numerosas muestras de apoyo de vecinos, amigos y usuarios de redes sociales que colaboran compartiendo información y acompañando a la familia en este momento.

Continúan los rastrillajes

Los equipos mantienen los trabajos en distintos sectores de la costa. Las autoridades señalaron que los rastrillajes continuarán mientras existan posibilidades de obtener indicios que permitan avanzar en la localización. La búsqueda se transformó en uno de los operativos más importantes de los últimos días en la región y mantiene movilizados a organismos provinciales, fuerzas de seguridad y equipos especializados en rescate acuático.