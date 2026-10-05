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Pidió un vino y recibio un "no"

Quería un vino, sacó un cuchillo y escapó: lo encontraron a pocas cuadras del mercado

Un joven de 24 años ingresó a un comercio del barrio Sarmiento, insultó a la empleada luego de que se negara a entregarle una botella y escapó tras exhibir un arma blanca. La Policía logró interceptarlo a pocas cuadras.

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Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 05 de octubre de 2026 a las 09:47
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Entró por un vino, sacó un cuchillo y terminó detenido: el insólito episodio en un mercado

Un episodio de violencia se registró el domingo 4 de octubre en un mercado del barrio Sarmiento en Centenario, cuando un joven de 24 años ingresó al comercio y exigió que le entregaran un vino. Ante la negativa de la mujer que atendía el lugar, comenzó a insultarla y luego exhibió un cuchillo antes de escapar.

El hecho ocurrió en un mercado ubicado en inmediaciones de las calles Canadá y Villegas. De acuerdo con la información policial, el joven vestía ropa oscura y llevaba una mochila cuando ingresó al local.

Según se pudo reconstruir, el hombre le exigió a la empleada que le diera una botella de vino. Como la mujer se negó a entregársela, el joven reaccionó de manera violenta y comenzó a insultarla.

Antes de retirarse del comercio, sacó un cuchillo y lo exhibió, para luego escapar en dirección a otro sector del barrio Sarmiento.

La situación había sido advertida por personal policial, por lo que efectivos de la Comisaría 52 iniciaron la búsqueda del sospechoso. El joven no logró avanzar demasiado. A pocas cuadras del mercado, los policías consiguieron localizarlo y procedieron a demorarlo.

Posteriormente fue trasladado a la sede policial, donde quedó a disposición de las autoridades. Además, se informó que la empleada realizó la denuncia correspondiente por lo ocurrido. La investigación busca determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio y las responsabilidades del joven involucrado.

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