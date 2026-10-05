Un joven de 23 años, identificado como Alan Maximiliano Soto, fue detenido en Villa Caraza, partido de Lanús, acusado de robar motocicletas en la Ciudad de Buenos Aires y luego publicar imágenes de los vehículos en su cuenta personal de TikTok. La investigación estuvo a cargo de efectivos de la División Investigaciones Comunales 2 de la Policía de la Ciudad.

La pesquisa comenzó a partir de dos robos de motos ocurridos en el barrio porteño de Recoleta durante julio y agosto. Según la información policial, los vehículos fueron sustraídos luego de que el sospechoso violentara sus sistemas de arranque. Al revisar las cámaras de seguridad y las redes sociales, los investigadores detectaron publicaciones en las que aparecía junto a las motos denunciadas como robadas.

El sospechoso publicaba en TikTok imágenes junto a las motos que habían sido denunciadas como robadas.

A partir de ese seguimiento, los efectivos lograron identificar al presunto autor y establecer que residía en Villa Caraza. El joven fue finalmente detenido y, por disposición judicial, también se secuestró su teléfono celular, que quedó incorporado a la investigación.

El detenido además contaba con 14 causas judiciales desde 2019 relacionadas con robos, hurtos y tentativas de robo. Sobre él pesaba también un pedido de captura que había sido dictado en agosto pasado, de acuerdo con la información difundida por fuentes policiales.

Los investigadores analizaron cámaras de seguridad y perfiles de redes sociales para identificarlo.

La detención fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17, a cargo de María Gloria Capanegra, Secretaría N° 153. El procedimiento permitió avanzar sobre un sospechoso que, además de dejar registros de sus movimientos en cámaras de seguridad, había expuesto en redes sociales imágenes vinculadas con los vehículos investigados.