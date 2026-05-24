Tiene 15 años, perdió a sus padres y su hermana busca la tutela

Un adolescente de 15 años de Río Negro quedó bajo el cuidado de su hermana mayor, luego de la muerte de sus padres y ahora la familia intenta avanzar con el trámite judicial para obtener la tutela definitiva. La situación tomó estado público después de que la joven difundiera el caso y explicara las dificultades que atraviesan para sostener el cuidado del menor mientras avanza el proceso judicial correspondiente.

Según contó, ambos padres fallecieron en un corto período de tiempo y, desde entonces, el adolescente quedó viviendo con ella. A pesar de asumir el acompañamiento cotidiano y hacerse cargo de sus necesidades, todavía necesita la resolución formal de la Justicia para poder completar distintos trámites vinculados a salud, educación y asistencia.

La joven explicó que actualmente el adolescente atraviesa una situación emocional compleja producto de las pérdidas familiares y que el objetivo principal es poder garantizarle estabilidad y contención.

El pedido de tutela busca regularizar la situación legal del menor y permitir que su hermana pueda representarlo oficialmente ante distintos organismos y acceder a beneficios o programas de acompañamiento.

El caso generó repercusión en redes sociales y abrió nuevamente el debate sobre las dificultades burocráticas que enfrentan muchas familias cuando deben asumir el cuidado de menores tras situaciones extremas.

Mientras espera una resolución judicial, la familia continúa reuniendo documentación y acompañamiento legal para avanzar con el trámite.