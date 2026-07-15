San Martín de los Andes acordó con el EPEN un plan de pago en 24 cuotas para saldar una deuda de $1.700 millones

La Municipalidad de San Martín de los Andes formalizó un acuerdo con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) para regularizar una deuda que supera los 1.700 millones de pesos, mediante un plan de pagos en 24 cuotas mensuales. El convenio ya fue firmado y se encuentra vigente, aunque deberá ser ratificado por el Concejo Deliberante.

El entendimiento llegó pocos días después del corte de suministro eléctrico que afectó durante casi dos horas al edificio municipal y al Concejo Deliberante, una medida adoptada por el EPEN mientras ambas partes ultimaban los detalles del convenio.

En declaraciones al programa La Primera Mañana, que conduce Francisco Casado por AM550, el secretario de Gobierno de San Martín de los Andes, Matías Fernández Consoli, explicó que la deuda no se generó de manera repentina, sino que responde a un proceso que se fue acumulando durante los últimos años.

"El municipio tiene desde 2006 un convenio de compensación con el EPEN. Todos los meses se compensan los tributos municipales con el consumo de energía, pero a partir de 2024, cuando las tarifas comenzaron a sincerarse, empezamos a registrar un saldo deudor mes a mes", indicó.

Fernández Consoli señaló que uno de los principales factores que incrementó la deuda fue la decisión del municipio de asumir el costo de la energía que consumen las plantas de bombeo de agua y saneamiento.

Explicó que, debido a la delicada situación financiera de la cooperativa que presta ese servicio, el municipio debió hacerse cargo del pago de esos medidores para garantizar una prestación esencial para la comunidad.

"La mayor parte de la deuda se fue acumulando por el costo de la energía de los bombeos de agua. Son medidores que no corresponden directamente al municipio, pero no podíamos dejar a la localidad sin ese servicio", afirmó.

Caída de la recaudación y aumento de tarifas

El funcionario sostuvo que el incremento de las tarifas eléctricas coincidió con una merma en la recaudación municipal producto del contexto económico. "Los ingresos municipales fueron muy golpeados en los últimos dos años. El vecino de San Martín suele ser muy cumplidor, pero muchas veces no llega a pagar. Esa caída en la recaudación, sumada al aumento de las tarifas, fue generando esta situación", explicó.

Además, recordó que el fuerte crecimiento poblacional que experimentó la ciudad en los últimos años también incrementó la demanda de servicios municipales. "San Martín fue una de las localidades que más creció en la provincia, pero ese crecimiento no estuvo acompañado por ingresos suficientes para afrontar todos los costos de funcionamiento", señaló.

El corte de luz y el acuerdo

Fernández Consoli aseguró que el corte de energía dispuesto por el EPEN ocurrió cuando el convenio prácticamente ya estaba cerrado. "Cuando se estaba por firmar el acuerdo se produjo el corte, que duró alrededor de dos horas. Apenas se actualizó el convenio y se firmó, el servicio se restableció. Incluso el EPEN aprovechó ese momento para instalar la nueva tecnología de medidores", explicó.

Según remarcó, la interrupción respondió al procedimiento habitual que aplica el organismo frente a deudas impagas. "Fue una orden como ocurre con cualquier contribuyente cuando no paga un servicio", sostuvo.

Con el convenio ya vigente, el municipio asumió el compromiso de cancelar la deuda en un plazo de dos años, mientras continúa trabajando para redefinir el esquema de financiamiento de algunos servicios públicos.

Fernández Consoli indicó que el Organismo de Control Municipal mantiene reuniones con la cooperativa de agua y con el Concejo Deliberante para actualizar las tarifas y lograr que cada actor asuma los costos que le corresponden.

"El municipio va a honrar el plan de pago y seguir trabajando para ordenar esta situación sin afectar servicios esenciales para los vecinos", concluyó.