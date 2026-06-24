En el marco de un compromiso asumido con la seguridad y el cuidado de los vecinos, la Municipalidad de Añelo concretó la firma de dos importantes acuerdos económicos junto al cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad. El objetivo principal es garantizar el acompañamiento financiero a la entidad rescatista, dada la función crucial y estratégica que desempeñan en toda la comunidad.

De la actividad, participaron el intendente de Añelo, Fernando Banderet; el secretario de Gobierno, Luis Angeloni; el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Mariano Mansilla y miembros de su comisión directiva.

Qué ayuda brindó la Municipalidad de Añelo a los Bomberos Voluntarios

Los convenios alcanzados se dividen en dos líneas de asistencia fundamentales.

El intendente Banderet calificó el aporte como "una inversión en la tranquilidad de cada familia de Añelo” - Foto: Gentileza

Por un lado se otorgará un monto total de $150.000.000 (a abonarse en tres cuotas). Este fondo, de carácter excepcional y por única vez, estará destinado exclusivamente a la adquisición de una autobomba hidroelevadora marca MAN proveniente de Europa.

Esta unidad de última generación se incorporará de forma inmediata al patrimonio operativo de la institución para optimizar la respuesta ante emergencias de altura o de gran magnitud.

En el otro acuerdo firmado se otorgaron fondos mensuales no reintegrables destinados al sostenimiento diario del cuartel. El valor de este aporte será equivalente a un sueldo de concejal de Añelo, lo que significa que su cuantía se actualizará de forma automática cada vez que varíe dicha remuneración, garantizando previsibilidad económica sin necesidad de nuevos trámites administrativos.

“Asegurar que nuestros bomberos tengan las herramientas y el respaldo económico necesario no es un gasto, es una inversión en la tranquilidad de cada familia de Añelo”, destacó Banderet.