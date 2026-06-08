La Delegación Toxicomanías y Leyes Especiales Valle Medio, con asiento en Lamarque, llevó adelante tres allanamientos simultáneos en Choele Choel, en el contexto de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes que se extendió durante cuatro meses. La investigación se originó en una denuncia anónima realizada a través de la línea 0800-DROGAS, dependiente de la Secretaría de Narcocriminalidad. A partir de las tareas de inteligencia desarrolladas, la Justicia Federal dispuso la imputación de tres hombres por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Las diligencias judiciales se realizaron en viviendas ubicadas sobre Pasaje Perón, calle Las Jarillas y avenida San Martín, tras una pesquisa supervisada por la Fiscalía Federal de General Roca – Área de Investigación de Casos Sencillos.

El operativo permitió el secuestro de envoltorios y cigarrillos armados con marihuana, además de dosis de cocaína fraccionadas para su presunta comercialización. También fueron incautadas semillas de cannabis, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

En los procedimientos participaron efectivos de la Delegación Toxicomanías de Lamarque, la Sección Canes y el grupo especial COER, reforzando el despliegue policial en la región. Desde la fuerza se destacó que estos operativos forman parte de las acciones permanentes destinadas a combatir el narcotráfico y la venta de drogas en el Valle Medio.

La causa continuará bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Roca, que seguirá adelante con la investigación y el análisis de los elementos secuestrados para determinar la magnitud de la red y posibles conexiones con otros hechos en la provincia.