Un camionero de 33 años resultó ileso luego de protagonizar un despiste sobre la Ruta Provincial 6 cuando una de las cubiertas del vehículo que conducía reventó mientras circulaba por la traza. El hecho movilizó a personal de Seguridad Vial y a equipos sanitarios que acudieron al lugar para asistir al conductor y garantizar la seguridad del tránsito.

El incidente se registró durante la noche a la altura del kilómetro 123. Tras recibir el aviso, efectivos del Destacamento de Seguridad Vial de Paso Córdoba se dirigieron al sector y constataron que un camión Mercedes Benz había perdido estabilidad luego de sufrir el reventón de uno de sus neumáticos mientras avanzaba en sentido sur-norte.

El transportista, domiciliado en Chichinales, permanecía consciente y fuera de peligro. De todos modos, una ambulancia del hospital concurrió al lugar para realizar una evaluación preventiva. Tras el examen correspondiente, el personal médico confirmó que no presentaba heridas ni lesiones de consideración.

Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia, efectivos policiales implementaron un operativo de señalización y prevención para resguardar a quienes transitaban por la zona y evitar nuevos inconvenientes en un sector con circulación de vehículos de gran porte.

Posteriormente, se trabajó en el despeje de la cinta asfáltica y en el retiro seguro del rodado afectado. Las maniobras permitieron normalizar la circulación cerca de la medianoche, sin que se registraran otros incidentes vinculados al hecho.