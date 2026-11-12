La investigación por la muerte de un hombre durante una violenta disputa familiar en Las Perlas sumó este jueves nuevos elementos. La Justicia confirmó la identidad de la víctima y del único detenido, mientras aguarda los resultados de la autopsia que serán determinantes para definir la acusación.

El hombre fallecido fue identificado como Fabio Cayetano Miranda, de 36 años. Por el hecho permanece detenido su hermano, Gabriel Nicolás Miranda, de 44 años, quien habría participado del episodio ocurrido en una vivienda del barrio NYC. De acuerdo con los primeros datos incorporados a la causa, la muerte habría ocurrido por una presunta asfixia por ahorcamiento, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada por la autopsia ordenada por el Ministerio Público Fiscal.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Roca, donde se realizarán los estudios forenses destinados a establecer con precisión la mecánica del fallecimiento y las lesiones que presentaba la víctima. Los investigadores intentan determinar si las evidencias médicas son compatibles con la versión aportada por familiares presentes durante el hecho.

Qué se sabe del caso

Según las primeras actuaciones, Fabio Miranda atravesaba problemas de consumo de sustancias y durante la noche se habría producido una situación violenta en el interior de la vivienda. La versión inicial indica que el hombre tomó un cuchillo y amenazó a otras personas presentes en el lugar. En medio de esa situación se produjo un forcejeo que derivó en el desenlace fatal.

La Justicia trabaja para establecer con exactitud cómo ocurrió el episodio y cuál fue la participación de cada uno de los involucrados. La investigación está a cargo del fiscal Martín Pezzetta y del fiscal jefe Gustavo Herrera.

Con los resultados de la autopsia y las restantes pericias, el Ministerio Público deberá resolver qué encuadre jurídico corresponde aplicar al caso. Entre las posibilidades que se analizan aparecen un eventual exceso en la legítima defensa o una imputación por homicidio. Esa definición dependerá de la evidencia reunida durante la investigación.