Horror en Las Perlas: estranguló y mató a su hermano durante una pelea

Un hombre de 36 años fue asesinado en el barrio NYC de Las Perlas después de una violenta pelea familiar en la que su hermano, de 44, habría terminado estrangulándolo con sus propios brazos. El dramático episodio ocurrió anoche y es investigado como un homicidio por la Fiscalía, que ordenó pericias criminalísticas para reconstruir cómo se desencadenó la tragedia.

Todo comenzó con una comunicación telefónica que encendió las alarmas dentro de la propia familia. Uno de los hermanos recibió un llamado en el que le advirtieron sobre una fuerte disputa entre sus familiares y la posibilidad de que uno de ellos estuviera muerto. Ante semejante situación, decidió dirigirse directamente a la Subcomisaría 82° para alertar a la Policía.

A partir de esa denuncia, una patrulla se trasladó hasta el barrio NYC. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron una escena dramática: un hombre estaba tendido boca arriba en el suelo y no presentaba signos vitales. Poco después, una ambulancia llegó al domicilio y los profesionales médicos confirmaron que había fallecido.

Pero los primeros testimonios recogidos en el lugar comenzaron a delinear una hipótesis mucho más grave. Según esas versiones, la víctima habría atravesado un episodio bajo los efectos de estupefacientes antes de protagonizar una pelea con su hermano mayor, de 44 años.

En medio de esa disputa, el hombre intentó defenderse y redujo a su hermano menor. Con sus propios brazos le ejercio presión en el cuello y le produjo la muerte. Esa es, por ahora, la reconstrucción inicial que surge de los testimonios, aunque la mecánica de la muerte deberá ser respaldada por las pericias correspondientes.

Mientras tanto, el fiscal de turno dispuso la intervención del Gabinete de Criminalística y del médico policial para examinar el lugar y reunir elementos que permitan establecer con precisión qué ocurrió. La investigación busca determinar cómo se desencadenó la pelea y cuáles fueron las circunstancias que terminaron con la vida del hombre de 36 años.

El Cuerpo fue trasladado anoche a la morgue judicial de Roca, dónde está mañana se realizará la autopsia que determinará la cisas de la muerte, como también el estado toxicológico en el ue se encontraba la víctima.