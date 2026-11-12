Walter Cortés no piensa perder tiempo. La reforma institucional de Bariloche comienza a tomar forma este jueves y el intendente tendrá una ventaja política desde el primer minuto: la alianza Estamos Haciendo Bariloche consiguió ocho de las 15 bancas de la Convención Constituyente, una mayoría que le permitirá tener un peso determinante en las decisiones que vienen.

La puesta en marcha formal será hoy a las 10, en el Gimnasio Municipal N.º 4, ubicado en Diagonal Gutiérrez y Castex, se realizará el acto de jura y proclama de los convencionales titulares. Apenas cuatro horas después, a las 14, el cuerpo volverá a reunirse en el Edificio Polivalente de Quaglia y Ruta Nacional 40 para celebrar su primera sesión plenaria. La convocatoria lleva la firma de Yanina Andrea Sánchez, convencional electa de la lista 658, la más votada en las elecciones del 1 de noviembre.

El reparto de bancas explica el escenario político que se abre. Estamos Haciendo Bariloche consiguió ocho lugares, mientras que la lista 657 obtuvo tres, la 660 consiguió dos y las listas 661 y 383 se quedaron con una banca cada una. Con ese resultado, Cortés y el gobernador Alberto Weretilneck arrancan la reforma con una mayoría propia dentro del cuerpo.

La primera pulseada no será por el contenido de la Carta Orgánica, sino por el control del funcionamiento interno. El orden del día contempla seis puntos: designación de la Secretaría Legislativa, del Asesor Letrado y del Asesor Contable; tratamiento de propuestas para el Reglamento Interno; definición de la modalidad de trabajo y un apartado de varios. Aunque parezcan cuestiones administrativas, esas decisiones establecerán las reglas con las que funcionará la Convención y quiénes ocuparán los puestos técnicos.

Temas en agenda

Entre los temas que el oficialismo considera centrales aparecen dos cuestiones que tienen peso propio en la agenda barilochense: el cerro Catedral y el basural municipal. La intención es convertir en permanente la actual disposición transitoria 18 de la Carta Orgánica, que establece el carácter inalienable del patrimonio del Catedral como parte del municipio. Al mismo tiempo, se buscará incorporar el cuidado ambiental y la necesidad de trasladar el basural, aunque todavía no está definida la redacción que tendrá ese compromiso en la nueva norma.

Otro punto que promete discusión es la obligación de destinar un porcentaje del presupuesto municipal a la obra pública. Durante la campaña se habló de reservar el 40% de los recursos para ese fin, pero ahora el oficialismo analiza la viabilidad legal de establecer ese porcentaje y cómo quedaría escrito. También podría modificarse el Presupuesto Participativo, una herramienta que sigue vigente en los papeles, pero que en la práctica perdió aplicación después de varias gestiones municipales.

La reforma también apunta a redibujar el mapa de organismos municipales. Entre las alternativas que se analizan figura la fusión de la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Defensa del Consumidor, además de una reorganización de distintos entes de control. La excepción sería el organismo que fiscaliza la concesión del cerro Catedral y el Emprotur, que conservarían su estructura. Así, la discusión no se limitará a cambiar artículos de la Carta Orgánica: también pondrá bajo la lupa el tamaño y el funcionamiento del Estado municipal.