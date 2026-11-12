Tras el pedido de los intendentes, el reclamo por la Ruta 23 llegó a la Legislatura de Río Negro

El reclamo por el estado de la Ruta Nacional 23 sigue sumando respaldo político. Luego de la declaración conjunta firmada por los intendentes de la Región Sur, el legislador Fernando Frugoni presentó un proyecto para que la Legislatura de Río Negro acompañe formalmente el pedido de obras urgentes sobre uno de los corredores más importantes de la provincia.

La iniciativa respalda la solicitud realizada por los jefes comunales para que el Gobierno Nacional y Vialidad Nacional incorporen recursos destinados a la reparación, mantenimiento y finalización de los trabajos pendientes en la traza, además de incluir esas obras en el Presupuesto Nacional 2027.

Un nuevo capítulo en la discusión por las rutas nacionales

El planteo se suma al debate que en las últimas semanas tuvo como protagonistas a las rutas nacionales 22 y 151, donde el deterioro de la infraestructura vial derivó en intervenciones impulsadas por la Provincia. Ahora, la preocupación se trasladó a la Ruta 23, considerada la columna vertebral de la Región Sur por conectar localidades de la Línea Sur con la costa atlántica y la zona andina.

Según advirtieron los intendentes, existen sectores con baches, deformaciones del pavimento, desvíos y tramos de ripio que incrementan los riesgos para quienes transitan diariamente por la ruta. Uno de los puntos centrales del reclamo apunta a completar los aproximadamente 25 kilómetros que aún restan asfaltar entre las zonas de Ingeniero Jacobacci y Dina Huapi, una obra considerada clave para consolidar una conexión continua entre el Atlántico y la cordillera.

Frugoni sostuvo además que es necesario avanzar con tareas de mantenimiento en sectores ya pavimentados, donde comienzan a aparecer signos de deterioro asociados al tránsito pesado, las condiciones climáticas y la falta de controles.

El puente sobre el Nahuel Niyeu vuelve al centro del debate

Otro eje del proyecto es el acompañamiento al pedido para construir el puente sobre el arroyo Nahuel Niyeu, una obra pendiente desde que una crecida destruyó la estructura existente en 2012. Los intendentes consideran que se trata de una obra estratégica para garantizar la conectividad de la Región Sur y evitar interrupciones en la circulación durante eventos climáticos adversos.

Además, respaldaron el reclamo que el gobernador Alberto Weretilneck viene realizando para que la obra sea incorporada al Presupuesto Nacional 2027.

Respaldo de nueve municipios

La declaración original fue firmada por los intendentes de Pilcaniyeu, Comallo, Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Ramos Mexía, Valcheta y Ñorquinco, quienes coincidieron en que la situación de la Ruta 23 requiere una intervención inmediata. Con el proyecto presentado por Frugoni, el reclamo suma ahora apoyo legislativo y amplía la presión política para que Nación avance con las obras que la Región Sur considera prioritarias.